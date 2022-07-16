Мед может причинить серьезный вред организму: как его правильно есть

Мед / pixabay.com

Мед - это один из немногих продуктов, которые не портятся при правильном хранении и не имеют срока годности. Более того, этот продукт очень полезный.

Главред выяснял, сколько меда можно есть в день и в каких случаях он опасен для детей.

Полезные свойства меда

Мед – это 13-22% воды, 75-80% простых углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза). Он содержит витамины В1, В2, В6, Е, К, С, бета-каротин, фолиевую кислоту, но очень в незначительном количестве. Также в нем есть ферменты, фитонциды и другие биологически активные вещества. Но мы должны рассматривать его как источник простых углеводов, которых он содержит наибольшее количество.

Сколько меда нужно есть на день

Мед хороший заменитель сахара, в котором практически нет никаких полезных веществ, говорит диетолог Светлана Фус.

Читайте такжеКофе и чай могут угробить ваше здоровье: что нужно знать любителям этих напитковМед советуют употреблять в пределах 1-2 чайных ложек. Поступление в организм простых углеводов, который он содержит в себе, мы должны контролировать. Их среднее дневное рекомендуемое количество составляет 30 – 40 г.

В чайной ложке продукта около 10 г, 7-8 г простых углеводов. Но надо помнить, что простые углеводы мы употребляем еще и с фруктами и другими продуктами питания.

Кому нельзя есть мед

Несмотря на всю очевидную полезность, мёд обладает и противопоказаниями.

В первую очередь это касается людей с аллергией на этот продукт и его составляющие. Иногда бывает так, что аллергию вызывает только конкретный сорт мёда.

Также стоит учесть, что при нагреве свыше 60 градусов ещё и выделяет оксиметилфурфурол – токсичное вещество, которое способно причинить серьёзный вред организму.

Людям с сахарным диабетом употреблять его нужно в строго ограниченных количествах и желательно проконсультировавшись с врачом.

Если ребёнок болеет экссудативным диатезом, то, прежде чем давать ему мёд, рекомендуется посоветоваться с врачом.

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