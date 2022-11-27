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Мечта каждого украинца: 4 хитрости при готовке эталонного борща

27 ноября 2022, 14:30

Борщ все готовят по-своему, но есть определенные нюансы, которые нельзя игнорировать.

Борщ
4 хитрости при готовке эталонного борща / pixabay.com

Трудно найти украинца, который бы не любил борщ. Существует множество рецептов его приготовления, но главным ингредиентом является наваристый бульон. Именно благодаря ему борщ обретает насыщенный вкус.

Борщ можно готовить на мясе курицы, использовать консервы или копчености, которые кладут в мясную солянку. Однако настоящая классика жанра – это свиные ребрышки или свинина в дуэте с говядиной.

Как получить наваристый бульон для борща?

Не жалейте мяса для хорошего борща. Перед приготовлением мясо промойте и залейте водой.

  • Если хотите приготовить вкусный и ароматный бульон, вода должна быть холодной. Горячая вода будет кстати тогда, когда вас больше интересует вареное мясо.
  • Варить бульон следует медленно и основательно. Доведите до кипения, снимите пену и держите на медленном огне не менее 2 часов.
  • Когда мясо сварится, его нужно извлечь, отделить от костей и жил, а затем нарезать так, как вам нравится, крупными или мелкими кусочками.

В каком порядке добавлять овощи в борщ?

Овощи отправляются в кастрюлю в следующем порядке: сначала картофель, потом капуста, тушеная свекла и остальные овощи. Уже после выключения кладут пряности и зелень. Если вода сильно выкипает при варке бульона или овощей, добавлять следует только кипяток. Холодная вода на этом этапе способна испортить вкус и аромат борща.

Чем подкислить борщ?

Часто для подкисления борща используют уксус. Он одновременно подкисляет и сохраняет цвет свеклы. Но уксус – не самая полезная добавка. Если вы беспокоитесь, что свекла потеряет цвет, перед добавлением в борщ попробуйте сбрызнуть ее лимонным соком.

А еще для подкисления можно использовать помидоры, добавленные в зажарку. И даже кислую капусту (либо ложечку капустного рассола).

Из чего делать заправку в борщ?

Классический вариант – толченое сало с чесноком. Чеснок лучше не резать и не пропускать через пресс, а толочь в ступке с солью. Немного подождите, попробуйте борщ и досолите, если сочтете нужным.

Для того, чтобы сделать вегетарианский или мясной борщ более наваристым, можно добавить в него кусочек сливочного масла.

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Автор: Сергей Кущ
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