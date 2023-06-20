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Мечта каждого коллекционера: пластинки времен СССР, которые стоят кучу денег

Сергей Кущ
20 июня 2023, 11:59 обновлено 20 июня, 11:59
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Пластинки времен СССР являются желанными объектами коллекционирования.
Какие самые дорогие пластинки СССР
Какие самые дорогие пластинки СССР / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, wikipedia

Пластинки времен СССР не только представляют историческую ценность, но и являются настоящими коллекционными сокровищами. Музыкальные альбомы, выпущенные во времена Советского Союза, часто отражают дух и культуру того времени.

Мы расскажем вам о некоторых пластинках, которые особенно ценятся у коллекционеров и являются настоящими жемчужинами музыкального наследия СССР.

"Аквариум" - "Табу" (1989)

Альбом группы "Аквариум" "Табу" считается одним из самых ценных и редких пластинок времен СССР. Он стал первым альбомом группы, записанным на Западе и изданным ограниченным тиражом в СССР. Это значительно повышает его коллекционную ценность.

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"Кино" - "45" (1982)

Альбом "45" группы "Кино" стал одним из наиболее влиятельных и значимых в истории советской музыки. Его прогрессивный звук и тексты песен привлекли огромную аудиторию, и сегодня пластинка "45" является настоящим коллекционным изданием.

"Владимир Высоцкий" - "Песни" (1971)

Альбом "Песни" Владимира Высоцкого стал одним из наиболее известных и популярных среди поклонников его творчества. Записанный в домашних условиях на самодельном студийном оборудовании, этот альбом имеет особое очарование и имеет высокую ценность среди коллекционеров.

"Алла Пугачева" - "Ария" (1980)

Альбом "Ария" Аллы Пугачевой считается одним из ее лучших и наиболее значимых работ. Содержащий такие хиты, как "Миллион алых роз" и "Ария", этот альбом пользовался огромной популярностью в свое время и сегодня является ценным экземпляром для коллекционеров.

"Булат Окуджава" - "Песни" (1973)

Альбом "Песни" Булата Окуджавы - это собрание его самых известных и любимых песен. Уникальный стиль певца и его глубокие лирические тексты делают этот альбом особенным и востребованным среди коллекционеров.

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