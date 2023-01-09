Матовый френч маникюр 2023: 5 вариантов самого модного нейл-арта на сегодняшний момент

Мода 2023 решила немного окунуть нас в прошлое и превознесла матовые ногти до небес. В итоге даже лаконичный французский маникюр будет визуально теплым и покорит всех вокруг бархатистой текстурой.
Матовый френч маникюр 2023 очень изысканный, при этом он открыт для экспериментов – в частности, ногти с матовой базой удачно комбинируются с глянцевыми вариантами. Кроме того, такой маникюр хорошо может "подружиться" с блеском, фольгой и разными принтами, если вам хочется выйти за рамки классики.
При этом для того, чтобы создать красивый французский маникюр матовый, вам необязательно выбирать, как раньше, насыщенные и яркие цвета лака, вы можете обратить внимание и на естественные нюдовые оттенки.
Самый модный маникюр 2023 матовый красиво выглядит как на ногтях классической овальной формы, так и на квадратной и миндалевидной.
Самый модный матовый френч 2023 – какой нейл-арт заслуживает внимание
Матовый красный френч 2023
Красные матовые ногти выглядят чрезвычайно эффектно. Для того чтобы получился сногсшибательный маникюр, сделайте основу матовой, а "улыбки" глянцевыми. Кроме того, вы можете покрасить ногти у края ногтя красным лаком с матовой текстурой, а базу сделать телесной.
Матовый френч на молочной базе
Для тех, кто хочет получить очень нежный френч маникюр, этот вариант беспроигрышный. Полоску у края ногтя в этом случае нужно прорисовать белым лаком. Контраст минимальный, зато эффект невероятный.
Матовый френч на короткие ногти 2023
Уже давно доказано, что короткие ногти – не преграда для французского маникюра, в том числе и модного матового. Разница только в том, что полоски у края ногтя нужно сделать очень тонкими – получится такой себе микрофренч матовый.
Матовый френч розовый
Если вы давняя поклонница френч-маникюра, и ваше сердце принадлежит классике, тогда обратите внимание на телесно-розовое и изысканно белое матовое покрытие. Такой маникюр часто выбирают невесты, но в 2023 году он вполне уместен для повседневной жизни.
Матовый френч цветной
Если ищете новинки маникюра, тогда разлейте на своих ногтях разные краски. При этом вы можете "поиграть" с линией у края ногтя, и сделать ее волнообразной - получится шикарный матовый французский маникюр 2023, в основе которого динамика и движение.
Вам может быть интересно: