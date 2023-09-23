Математическая задача для знатоков, которая ставит в тупик: найдите правильный ответ

Многие пытались найти правильный ответ. Кто-то предположил, что правильный ответ должен быть 14, кто-то - что 23 или 70.

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Математическую задачу могут решить немногие, остальные - поставлены в тупик / Фото: pixabay.com

Математика — один из тех предметов, которые люди либо любят, либо ненавидят. Некоторым людям умножение, вычитание и все, что связано с числами, дается легко, а некоторым - действительно приходится приложить немало усилий, чтобы понять, как это работает. Если вы относитесь к первой категории людей, то разобраться с головоломкой вам будет довольно легко.

Математическая задача стала вирусной, набрав миллионы просмотров, и многие люди оказались в замешательстве. Сможете ли вы ее решить?

Математическая задача озадачила многих знатоков / Фото: mirror.co.uk

На первый взгляд может показаться, что все, что нужно сделать, это просто сложить числа, но, конечно, все не так просто.

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Многие пользователи социальных сетей изо всех сил пытались найти правильный ответ. Кто-то предположил, что правильный ответ должен быть 14, кто-то - что 23 или 70. Однако на самом деле правильный ответ — 126.

Ранее Главред предлагал найти число 81 чисел всего за 6 секунд или отыскать ежика, который спрятался среди камней так, чтобы его не нашли.

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