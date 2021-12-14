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Масштабное ДТП в Луцке: врачи борются за жизнь женщины, а ее сын начал заикаться

14 декабря 2021, 20:00

На кадрах с места ДТП было видно, как при столкновении женщину подбросило вверх и она отлетела на десяток метров.

Подробности аварии в Луцке / фото скрин

В Луцке медики борются за жизнь 39-летней Алены Коломийчук, которую на пешеходном переходе сбил 16-летний подросток.

Сейчас женщина находится в реанимации, ее травмы очень тяжелые. Ее 5-летний сын Матвей тоже пока остается в больнице: у ребенка сотрясение мозга, также он начал заикаться.

Алина, к сожалению, пока еще не приходила в сознание после того, как 12 декабря на пешеходном переходе возле ТРЦ "Порт City" ее сбил 16-летний Дмитрий Рудюк.

На кадрах с места ДТП было видно, как при столкновении женщину подбросило вверх и она отлетела на десяток метров. Алена получила травмы головы. Врачи говорят, что ее мозг реагирует на импульсы и это дает небольшую надежду.

Сын Алены Матвей, которому всего лишь пять лет, сейчас находится в горбольнице, у него сотрясение мозга и рассечен лоб.После пережитого он начал заикаться, у него стресс и он сильно напуган.

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Знакомые и близкие семьи собирают деньги на лечение Алены с сыном. Ее муж Александр Вакульчук работает дальнобойщиком за границей, но уже срочно возвращается домой. Еще в их семье есть старший сын Захар.

Алена очень гордится своими детьми, называя себя самой счастливой мамой на свете.

"Спасибо Богу за таких сыночков", – писала она в Facebook.

Подростком, который был за рулем Renault Megane и влетел в пешеходов, оказался 16-летний студент ПТУ Дмитрий Рудюк. Как выяснил OBOZREVATEL, парень уже имел проблемы с полицией из-за своих хулиганских выходок, драк и краж. Он не слушал родителей и, как рассказали знакомые семьи, "ни во что их не ставил".

В день аварии Дмитрий тайно взял ключи от машины и поехал кататься вместе со своими друзьями. Была даже информация, что подросток сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Рудюку уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения). Парню грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

ДТП в Луцке

Напомним, 16-летний парень в Луцке убегал на автомобиле от полицейских и сбил людей на пешеходном переходе. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок. У всех врачи диагностировали многочисленные ушибы и травмы.

Сильнее всего пострадала 39-летняя женщина. Она находится в реанимации − в коме с черепно-мозговой травмой и множественными переломами.

Сегодня, 14 декабря, виновнику ДТП в Луцке будут избирать меру пресечения. Сейчас водитель находится в следственном изоляторе.

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