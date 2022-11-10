Масленица 2023: история праздника, традиции, меню и приметы

Когда празднуют Масленицу 2023 / znaj.ua

Проводы холодной зимы и встреча долгожданной весны – Масленица, которую так ждут украинцы. Подготовка к ней начинается загодя, хозяйки приобретают все необходимое для блинов и пирогов, так как гуляния растягиваются на целую неделю. Как и когда празднуется Масленица в 2023 году – вопрос актуальный для многих украинцев. В этих вопросах разбирался Главред.

История празднования Масленицы

Корни этого праздника уходят к языческим традициям. Наши предки отмечали проводы зимы. Традиция осталась и после крещения Руси. Поэтому во время гуляний так много разнообразных, ярких и странных героев, которым приписывают способности отгонять злых духов.

В связи с этим интересно будет знать в чем смысл Масленицы 2023. Со времен язычества хозяйки выпекали круглые коржи, которые напоминали солнце. Выпечка предназначалась не для людей, а для подношения Велесу и другим богам. Считалось, что такие коржи напоминают солнце, а подношения ускоряют приход теплой и солнечной весны. Праздник Масленица приходился на весеннее равноденствие и считался началом нового года. Поэтому большинство обрядов связаны призывом к Велесу и другим богам дать богатый урожай, плодородную землю.

После крещения Руси Масленица не утратила своей ценности, а еще больше обросла традициями. В церковном календаре эта неделя называется мясопустной. То есть в этот период уже не едят мясо, но в рационе остаются кисломолочные продукты и блюда, приготовленные на них. Именно поэтому блины и пироги стали традиционными блюдами для Масленицы. Эта неделя постепенно готовит верующих к самому длинному Пасхальному посту и ограничениям в питании.

Когда празднуется Масленица 2023

В дохристианские времена праздник имел строго определенные даты, но после крещения Руси проводы зимы потеряли такую точность. Масляная неделя зависит от даты празднования Пасхи, поэтому даты из года в год меняются.

Уже сейчас известно, когда празднуется Масленица в 2023 году. Датой начала проводов зимы в будущем году будет 20 февраля. Завершение гуляний приходится на 26 февраля.

Традиции праздника Масленица

Главными символами праздника считаются блины и оладьи (коржи) круглой формы. Их едят в семейном кругу, а также угощают близких и друзей. Блинами угощают в течение всей недели, сколько длится Масленица, но особенно активно с четверга до воскресенья. В этот период принято ходить к теще или золовке в гости.

Первые приготовленные блины принято было отдавать нуждающимся, а затем уже ели сами. К ним подавались всевозможные "соусы" - мед, сметана, варенья, сливочное масло.

Еще одним традиционным атрибутом Масленицы 2023 является чучело из соломы, которое принято было наряжать и украшать. В Украине активно возрождается эта традиция. Всю масляную неделю его носили по селам и домам, водили вокруг него хороводы и пели песни. Для молодежи вокруг праздничного чучела устраивали игры и забавы. Все эти традиции воскрешаются. На улицах городов можно увидеть соломенные чучела, ряженых, массовые гуляния и развлечения, в которых с удовольствием принимают участие украинцы.

Праздник заканчивался тогда, когда нужно сжигать Масленицу – это главный ритуал праздника. Действо становилось кульминацией праздника. Считалось, что соломенная кукла вбирает в себя все зимние холода и беды, акт сожжения уничтожает и избавляет от всего плохого, открывает путь для тепла и солнца. Пепел и остатки соломы рассыпали на полях, чтобы урожай был обильным.

Меню, приметы и игры на Масленицу

В течение всех праздничных дней принято много есть и пить, поэтому подготовка начиналась загодя. Варили брагу, пиво, вино. На столе во все дни были блины, пироги с разными начинками, юшка, солянка, разнообразные соления. Современные украинцы предпочитают покупать продукты в супермаркетах, но столы от этого не стали менее богатыми. Блины и выпечка - основное угощение на Масленицу.

В течение всей недели устраивались массовые гуляния с песнями и плясками. Основными забавами было катание с горок, тут развлекались не только дети, но и взрослые. Молодежь съезжала парами на коленях или на коньках взявшись за руки. Современная молодежь предпочитает не менее активные развлечения и ритуалы на Масленицу.

Масляная неделя – это не просто развлечения. В эти дни предсказывали благополучие в семье и предупреждали о бедах. Поэтому до наших дней дошли приметы:

Самая главная примета Масленицы всем давно известна: первый блин комом.

Чем больше блинов напечешь, тем больше хороших дней привлечешь.

Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.

Нежданные гости на Масленицу – счастье в дом.

Угощать блинами нищих – к благополучию в доме.

Избавься на Масленицу от старых вещей – это к обновкам.

Если на Масленицу прощаешь обиды, ты готова к обновлению в жизни

Вам будет интересно прочитать: