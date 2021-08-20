Маск создает человекоподобного робота Tesla Bot: все подробности, видео

Tesla Bot / скриншот с презентации

Илон Маск в ходе мероприятия Tesla AI Day анонсировал производство робота-гуманоида Tesla Bot. По словам Маска, человекоподобный робот будет дружелюбным, а также достаточно медленным. Робот получит передовую систему искусственного интеллекта, которая будет такой же сложной, как и автопилот для электромобилей компании. Прототип должен появится уже в 2022 году.

Характеристики Тесла Бот / скриншот с презентации

Что сможет делать Тесла Бот

По плану Маска, Tesla Bot будет выполнять различные рутинные, а иногда и опасные для человека задачи, при этом робот будет перемещаться без необходимости получать пошаговые инструкции.

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Робот будет выполнять простые команды, например: "Пожалуйста, возьмите этот болт и прикрепите его к машине этим гаечным ключом". Он также сможет покупать продукты для своих хозяев и выполнять разные работы по дому.

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"Скелет" робота

Параметры робота Tesla bot

Высота составит 172 см

Масса – чуть больше 55 килограммов.

Корпус будет изготовлен из легких материалов,

На лице робота будет экран для отображения полезной информации.

Передвигаться робот будет со скоростью до 8 км/ч

У робота будет 40 "суставов"

"Никакого восстания машин"

Как заявил Маск, робота специально создают физически слабее человека. Это предусмотрено, учитывая опасения тех, кто опасается "бунта машин", неоднократно описанного в литературе и кинематографе.

Илон Маск сам неоднократно говорил о своих опасениях по поводу искусственного интеллекта. Он заявил, что робот компании должен быть дружелюбным. Он спроектирован таким образом, чтобы в случае необходимости человек мог "убежать и, скорее всего, пересилить его".