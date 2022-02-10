Maruv жестко раскритиковала украинский шоу-бизнес и оправдала артистов, которые бегут в Россию

Певица назвала отечественную эстраду недоразвитой.
Украинская певица Maruv выступила с критикой в адрес отечественного шоу-бизнеса.
Артистка не гнушается выступать на территории РФ, записывать песни с российскими артистами и участвовать в их шоу (вроде Comedy Club). Также Анна Корсун (настоящее имя певицы) имеет контракт с Warner Music Russia.
На вопрос своих поклонников о том, почему отечественные артисты сбегают в Россию, Марув ответила с достаточно жесткой критикой в адрес украинского шоу-биза, дескать и индустрия не развита, и кумовство заело: "В Украине нет ни лейблов, ни филиалов самых крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией, сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита. Все артисты хотят быть услышанными и увиденными, получать достойный доход с плодов своей интеллектуальной собственности. А для этого нужна хорошо работающая структура, которая у нас, к сожалению, не развита на должном уровне. Ну, и потому что шоу-бизнес – это все-таки в первую очередь бизнес, а не кум, брат, подруга, сват".
Условия сотрудничества с российскими лейблами артистка называет лояльными и выгодными для артиста, поэтому предпочитает их заграничным компаниям.
Таким образом Марув выступила на защиту тех исполнителей, которые ищут лучшей жизни на территории России. Сама Корсун не видит в этом ничего дурного, так как для нее музыка - в первую очередь бизнес.
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Ранее Maruv показала, как готовится к выступлению в образе соблазнительной куколки - сценический костюм игриво подчеркнул идеальные формы певицы.
А ведущая и актриса Снежана Егорова вновь попала в скандал из-за своих слов поддержки в адрес президента РФ - она заявила заявила, что Путин "пытается обеспечить безопасность народу".
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