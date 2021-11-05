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MARUV соблазнительно выпятила ягодицы и показала "сочные" формы без фотошопа

5 ноября 2021, 03:35

Певица отдыхает в Дубае и делится оттуда "жаркими" фото в купальнике.

Maruv
MARUV напомнила о концерте пикантным снимком / Instagram

Украинская певица MARUV, которая часто гастролирует в РФ, привлекла внимание публики к грядущему концерту в Киеве соблазнительным кадром "без фотошопа". Артистка похвасталась стройной и подтянутой фигурой в купальнике.

На своей странице в инстаграме певица опубликовала "горячее" фото возле пальмы на фоне дубайских искусственных островов. "Рубрика: Дубайские дни и ночи звездатые очень", – написала MARUV и указала, что на ее фото якобы совсем нет фотошопа.

Поклонники пришли в восторг от стройного животика и "сочных" бедер MARUV. В комментариях они пишут, что певица находится в отличной форме.

"Не зря прогибалась под пальмой, фотка огонь", "Тигрица", "Стройняшка", "Шикарная... кхм... панорама", "Мне кажется, на ваших концертах публика в неописуемом, диком восторге и энергетика еще более нереальная, чем вид на этой фотографии", "Вот это пушка", – комментаторы забросали MARUV комплиментами.

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MARUV в купальнике произвела фурор / instagram.com/maruvofficial

Кто такая MARUV

Настоящее имя MARUV – Анна Корсун. Девушка выступает сольно с 2018 года. В 2017 году она выпустила первый альбом Stories, в который вошли семь композиций. 28 сентября 2018 года вышел дебютный альбом Maruv – Black Water.

22 марта 2019 года Maruv стала победительницей в четырёх номинациях украинской национальной музыкальной премии YUNA – "Открытие года", "Лучший дуэт" (MARUV & Boosin), "Лучший электронный хит" (Maruv & Boosin с треком Drunk Groove) и "Лучшая песня на иностранном языке" (Maruv– Drunk Groove).

Ранее певица примерила костюм кролика для взрослых вечеринок, и поразила своих поклонников красотой.

viber
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