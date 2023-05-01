УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Марс в Раке – это прекрасное время": деловой гороскоп от Влада Росса на май-2023

Дмитрий Видоменко
1 мая 2023, 10:12 обновлено 1 мая, 10:12
11
Марс, говорит астролог Влад Росс, как планета деловой активности, будет находиться в зодиакальном знаке Рака до 20 мая.
Росс, купюры
Влад Росс / коллаж фото УНИАН

Любые действия в плане работы и карьеры в третьем месяце весны нынешнего года (вплоть до 20-го числа) не должны быть поспешными. Об этом заявил в своем прогнозе на май-2023 известный астролог Влад Росс.

"Меркурий станет директным и начнет набирать скорость только после 17 мая. Потому до этой даты не стоит регистрировать фирму. Марс, планета деловой активности, будет находиться в зодиакальном знаке Рака до 20 мая, из-за чего действия в этот период не будут поспешными. Собственно, поэтому и Украина не торопится с контрнаступлением – Марс в Раке способствует неспешности, разведке боем или, например, заходу на территорию России и выходу оттуда обратно. То есть действия в это время будут крайне осторожны", ‒ сказал он.

Вообще же, говорит Росс, Марс в Раке очень благоприятен для того, чтобы запустить новый семейный бизнес или делать проекты в отраслях недвижимости и строительства.

видео дня

"Марс в Раке – это прекрасное время для начала семейного бизнеса. Особенно хорошо пойдут дела фирм, связанных с недвижимостью и строительством. В первые три недели мая не стоит особо активничать с новыми идеями и делами, поскольку будет большой риск отката назад и необходимости потом что-то пересмотреть и переделать. С 21 мая, когда Марс перейдет в знак Льва и встанет в оппозицию к Плутону и квадрат к Юпитеру, сложится опасный период для начала бизнеса и запуска новых проектов", ‒ сказал он.

После 25 числа, когда Марс будет идти по знаку Льва, начнется активный период, в который особенно могут преуспеть творческие люди.

"Когда Марс окончательно выйдет из тау-квадрата и будет идти по знаку Льва, а будет это 25-31 мая, сложится прекрасное время для начала разного рода дел. Марс задержится во Льве до 10 июля. Это время активных действий, когда можно будет показать себя во всей красе. Очень жаркий активный период. Он может принести успех всем, кто занят в творческих проектах, работе с детьми, рекламе и шоу-бизнесе", ‒ подытожил он.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите на видео гороскоп от Влада Росса:

Другие новости по теме:

бизнес гороскоп Влад Росс
Реклама

Главное за день

Контратака в Бахмуте: ВСУ пошли вперед и выбили оккупантов с позиций

Контратака в Бахмуте: ВСУ пошли вперед и выбили оккупантов с позиций

09:33 Украина
В чем никогда не признается хороший русский

В чем никогда не признается хороший русский

08:59 Мнения
РФ ударила ракетами по Днепропетровщине: много раненых, среди них – дети

РФ ударила ракетами по Днепропетровщине: много раненых, среди них – дети

08:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:12

"Марс в Раке – это прекрасное время": деловой гороскоп от Влада Росса на май-2023

10:06

Вилла в Испании за "белые билеты": вокруг Одесского военкома разгорелся скандал, в ВСУ отреагировали

09:53

Дочь самой пожилой матери Украины не хочет возвращаться домой: Анна-Мария рассказала о странностях ПодвербнойВидео

09:33

Контратака в Бахмуте: ВСУ пошли вперед и выбили оккупантов с позиций

09:32

Украинцы смогут получить от 200 тысяч до 1 млн денежной помощи: кто имеет право

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:59

В чем никогда не признается хороший русскиймнение

08:54

В Бахмуте оккупанты убили добровольца из США: он попал в засаду, когда защищал эвакуированных

08:39

РФ ударила ракетами по Днепропетровщине: много раненых, среди них – дети

08:38

Москва недостаточно готова к украинскому контрнаступлению - CNNВидео

Реклама
08:37

Один ангел-хранитель на двоих: почему нельзя называть сына в честь отца, а дочь - в честь матери

08:16

Папа Римский намекнул на секретную миротворческую миссию Ватикана в Украине

08:00

В Украине переписали ценники на популярный продукт: что поменялось

07:37

В Мелитополе прогремел взрыв в гостинице, где жили оккупантыВидео

06:56

В ночь на 1 мая РФ атаковала Украину ракетами и дронами: что известноВидео

06:34

Посадят ли китайцы нас за стол переговоров с Путиныммнение

04:31

Гороскоп на май 2023: знак зодиака Весы ждет очень прибыльный месяцВидео

03:20

Уплетут за 1 минуту сразу горячими: быстрые лепешки на сковороде восхитят всех - рецептВидео

03:05

Роль Китая и уничтожение России: эксперт назвал выгодный для Украины сценарийВидео

02:05

Сестра Кардашьян показала жуткий шрам после смертельно опасной болезни

01:35

"Российские войска начнут отступать": астролог назвал важную дату для Украины в войне с РФВидео

Реклама
00:51

Зачем 1 мая нужно встать до рассвета: приметы и что нельзя делатьВидео

00:16

Что жарить первым – морковь или лук: неожиданный ответ удивит даже опытных хозяек

30 апреля, воскресенье
23:50

"Моего мужа назвали в честь овоща": молодая пара хочет дать своему ребенку "уникальное" имя

23:10

"Бросили в бой все свои ресурсы": Маляр заявила, что россияне имели незначительный успех на фронтеВидео

22:30

"Все, что невозможно сегодня, будет возможным завтра": Украина обязательно получит самолеты - РезниковВидео

22:14

Гороскоп для Дев на май 2023: новые возможности, повышение статуса и хорошее знакомствоВидео

21:55

"Устроят массовый замес": астролог назвала самые опасные города с 1 по 9 мая - гороскоп для УкраиныВидео

21:54

Делят вместе опеку: ДиКаприо встречается с бывшей возлюбленной Камилой МорронеВидео

21:34

Боеприпасы ВСУ для успеха на поле боя: Чехия и союзники готовят новую помощь УкраинеВидео

21:20

Гороскоп для Львов на май 2023: неожиданные события и амбициозные планыВидео

21:01

Известный астролог назвал точный год вступления Украины в ЕС и НАТОВидео

20:31

Куда девать старое нижнее белье: почему нельзя хранить и как выбросить без вреда для тела и души

20:26

Оккупанты РФ на Луганщине теряют до 70 военных в день: "МГБ" настаивает на кремации погибшихВидео

20:11

Известный украинский журналист получил смертельное ранение на фронтеВидео

20:07

В России неожиданно скончался известный ведущий и модельер

19:52

Ядерный удар по Украине: риск есть, но это маловероятномнение

19:24

В Москве две женщины перепутали звезды с беспилотником и вызвали полициюВидео

19:05

Что делает шашлык мягким: секретная добавка дает стопроцентный результат

19:03

Зачем 2 мая утром носили вещи в церковь: приметы и что нельзя делатьВидео

19:01

Деми Мур завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса: что думает жена актераВидео

Реклама
18:49

Оптическая иллюзия из прошлого века: разгадать головоломку по картинке смогут единицы

18:46

В Крыму бешеная паника: напуганные оккупанты срочно налаживают паромную переправуВидео

18:02

Мощный бронетанковый пакет для ВСУ и формула мира: Зеленский раскрыл детали диалога с МакрономВидео

17:59

В Украину ворвется жара +20: синоптик назвала самые теплые дниВидео

17:33

Кейт Миддлтон эмоционально высказалась про принцессу Диану и ее кольцоВидео

17:12

Пропала шляпа с деньгами: Кондратюк вспомнил, как на "Караоке на майдане" приходил ЯнуковичВидео

17:11

Впереди Украину ждут главные битвы этой войны – ЗеленскийВидео

16:51

Сбил 16 вражеских дронов и вертолет Ка-52: в боях за Украину погиб легендарный зенитчик "Кельт"Видео

16:32

Алла Пугачева выдвинула Максиму Галкину особые требования по своим похоронамВидео

16:22

Чем полезен ромашковый чай и чем вреден: неожиданные сведения о напитке изумят

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять