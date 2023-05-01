"Марс в Раке – это прекрасное время": деловой гороскоп от Влада Росса на май-2023

Марс, говорит астролог Влад Росс, как планета деловой активности, будет находиться в зодиакальном знаке Рака до 20 мая.

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Влад Росс / коллаж фото УНИАН

Любые действия в плане работы и карьеры в третьем месяце весны нынешнего года (вплоть до 20-го числа) не должны быть поспешными. Об этом заявил в своем прогнозе на май-2023 известный астролог Влад Росс.

"Меркурий станет директным и начнет набирать скорость только после 17 мая. Потому до этой даты не стоит регистрировать фирму. Марс, планета деловой активности, будет находиться в зодиакальном знаке Рака до 20 мая, из-за чего действия в этот период не будут поспешными. Собственно, поэтому и Украина не торопится с контрнаступлением – Марс в Раке способствует неспешности, разведке боем или, например, заходу на территорию России и выходу оттуда обратно. То есть действия в это время будут крайне осторожны", ‒ сказал он.

Вообще же, говорит Росс, Марс в Раке очень благоприятен для того, чтобы запустить новый семейный бизнес или делать проекты в отраслях недвижимости и строительства.

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"Марс в Раке – это прекрасное время для начала семейного бизнеса. Особенно хорошо пойдут дела фирм, связанных с недвижимостью и строительством. В первые три недели мая не стоит особо активничать с новыми идеями и делами, поскольку будет большой риск отката назад и необходимости потом что-то пересмотреть и переделать. С 21 мая, когда Марс перейдет в знак Льва и встанет в оппозицию к Плутону и квадрат к Юпитеру, сложится опасный период для начала бизнеса и запуска новых проектов", ‒ сказал он.

После 25 числа, когда Марс будет идти по знаку Льва, начнется активный период, в который особенно могут преуспеть творческие люди.

"Когда Марс окончательно выйдет из тау-квадрата и будет идти по знаку Льва, а будет это 25-31 мая, сложится прекрасное время для начала разного рода дел. Марс задержится во Льве до 10 июля. Это время активных действий, когда можно будет показать себя во всей красе. Очень жаркий активный период. Он может принести успех всем, кто занят в творческих проектах, работе с детьми, рекламе и шоу-бизнесе", ‒ подытожил он.

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