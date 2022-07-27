Маникюр для женщин за 50: 4 простых фокуса, чтобы выглядеть моложе и радоваться

Маникюр для женщин за 50 должен подходить к тону кожи / Instagram

Ваши руки могут быть не на первом месте, когда вы переступаете порог в 50 лет, но они часто могут быть первым местом, где появляются признаки старения. При этом существует много способов сделать руки моложе, в том числе выбрать один цвет лака для ногтей вместо другого. Дело в том, что есть оттенки, которые обладают колоссальным эффектом омоложения, и к ним нужно тянуться.

Конечно, цвет ногтей — это такой забавный способ самовыражения, и у него нет возрастных ограничений. И если вам нравится ярко-зеленый или черный, то вы имеете право его выбрать. Другое дело, какой результат вы получите.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой цвет лака для ногтей нужно избегать, если вам за 50, а также дадим несколько советов, какие цвета вам следует использовать.

Маникюр для женщин за 50 – простые фокусы, чтобы выглядеть моложе

Не красьте ногти черным лаком для ногтей, если вам за 50

Возрастной маникюр может быть разным, и никто не призывает вас отказаться от экспериментов с цветом. Вы можете смело пробовать что-то новое, но есть один цвет, от которого нужно держаться подальше: черный. Ведь получите маникюр, который старит.

Проблема в том, что черный цвет визуально делает женщину более строгой и дико старит ее. При этом темные цвета – вовсе не табу после 50. Вы можете использовать темно-синий, бордовый или фиолетовый.

Не красьте ногти черным лаком для ногтей, если вам за 50 / Instagram

Будьте осторожны с однотонными оттенками

Женщинам после 50 лет важно выбирать цвета лака, которые гармонично подходят к тону их кожи. Дело в том, что с возрастом многие женщины начинают выглядеть бледными, поэтому лучше избегать однотонных цветов, особенно таких, как белый. Но если белый цвет вам очень сильно нравится, тогда замените его на более мягкий кремовый оттенок.

Да, каждая женщина 50+ имеет право красить ногти лаком любого цвета по своему выбору, если это делает ее счастливой. Однако нельзя игнорировать тот факт, что цвет лака должен гармонично сочетаться с оттенком вашей кожи – тогда на выходе вы получите не только стильный маникюр для женщин за 50, который вас вдохновляет и радует, но и который работает на вас!

Будьте осторожны с однотонными оттенками / Instagram

Полюбите теплые оттенки

Самый красивый маникюр для женщин старше 50 лет соткан из теплых красок. Вообще, чем старше становится женщина, тем на более теплые оттенки она должна ориентироваться. А все потому, что цвета с более холодным оттенком могут подчеркнуть синеву вен. Это правило работает и в отношении ногтей. Кроме того, лаки теплых оттенков подходят всем. Более того, они визуально омолаживают образ и делают его мягким.

По мере того как женщины становятся старше, на их руках могут появиться пигментные пятна, трещины или морщины, а теплые цвета сделают руки аккуратными и нежными.

В любом случае помните, что главная задача маникюра – не навредить, а подарить приятные ощущения. Слушайте свое сердце и чаще дарите себе радость!

Полюбите теплые оттенки / Instagram

Слишком яркие цвета лака старят руки

Желая выглядеть моложе, не стоит гнаться за слишком ультрамодными оттенками, в том числе и в маникюре. Из этой затеи ничего хорошего не выйдет, а ваши ногти будут привлекать к рукам слишком много внимания и подчеркнут все их недостатки. Антивозрастной маникюр – ненавязчивый, спокойный и уютный.

Слишком яркие цвета лака старят руки / Instagram

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