Маммография вызывает рак? Врачи дали ответ

Риск наибольший, когда человек подвергается многократному рентгенологическому исследованию грудной клетки.к / Pixabay

Маммография - это обычно безопасный и наиболее эффективный способ выявления рака груди. Хотя они действительно подвергают людей воздействию небольшого количества радиации, они обычно не причинят вреда, если человек не подвергнется повторному облучению и длительным обследованиям.

В этой статье рассматриваются маммограммы и их связь с раком. Также рассматриваются другие мифы и факты, связанные с маммографией, пишет Medical News Today.

Они вызывают рак?

Воздействие радиации может увеличить риск развития рака. Национальный институт рака (NCI) отмечает, что радиационное облучение представляет собой потенциальный риск, связанный с маммографией. Риск наибольший, когда человек подвергается многократному рентгенологическому исследованию грудной клетки.

Исследователи, стоящие за исследованием в 2016 году, изучили влияние ежегодной или двухгодичной маммографии на женщин в возрасте 40–74 лет. Они отмечают, что повторная маммография может увеличить риск развития рака груди и что этот риск может быть выше для людей с большой грудью. Однако они также пришли к выводу, что преимущества скрининга перевешивают потенциальные риски.

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Кроме того, хотя маммография действительно подвергает человека воздействию радиации, количество радиации эквивалентно фоновому облучению всего за 2 месяца, что находится в пределах текущих медицинских руководств.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Закон о качестве и стандартах маммографии и другие агентства играют роль в регулировании оборудования и радиационного облучения, что помогает поддерживать уровни облучения в безопасном диапазоне.

NCI также отмечает, что преимущества раннего обнаружения перевешивают потенциальные риски, связанные с маммографией. Регулярные маммографии помогли снизить общее количество смертей от рака груди.

Если человека беспокоят связанные с этим риски, он может поговорить с врачом.

Маммограммы безопасны?

По данным BreastCancer.org, маммограммы безопасны.

NCI, Американское онкологическое общество (ACS), BreastCancer.org и другие агентства и организации поддерживают регулярные маммографические обследования для выявления рака. Уровень радиационного облучения при маммографии ниже, чем при стандартном рентгеновском снимке, и находится в безопасных пределах для всех.

В практическом бюллетене от 2017 года исследователи отмечают, что маммография в целом безопасна для людей со средним риском. Однако они добавляют, что более высокая плотность груди может вызвать другие проблемы, включая ложноположительные результаты, которые могут иметь другие последствия для здоровья, такие как чрезмерная обработка опухоли, не требующей лечения.

Преимущества и риски

Основным преимуществом маммографии является то, что они могут помочь обнаружить рак груди на ранней стадии.

Согласно ACS, маммография может обнаружить изменения в груди, которые могут быть раком, задолго до появления каких-либо физических симптомов. Отмечается, что те, кто проходит регулярную маммографию:

с большей вероятностью обнаружат рак груди на ранней стадии

менее вероятно, что потребуется агрессивное лечение, например хирургическое вмешательство

с большей вероятностью излечятся от рака

Некоторые потенциальные риски и недостатки, связанные с маммографией, включают:

Ложноположительные результаты: это может произойти, когда рентгенолог замечает отклонение от нормы на маммограмме, но при этом нет рака. Это может привести к беспокойству и дополнительному тестированию. Ложноположительные результаты чаще встречаются у молодых людей, людей с плотной грудью, лиц, ранее перенесших биопсию груди, и людей с семейным анамнезом рака груди. Они также чаще встречаются у тех, кто принимает эстроген.

Гипердиагностика и лечение: тест может выявить неинвазивные и безопасные опухоли, которые не нуждаются в лечении. Однако врачам трудно отличить рак, требующий лечения, от рака, который не требует лечения. В результате врачи обычно лечат их всех.

Ложноотрицательные результаты: они встречаются примерно в 20% случаев и могут привести к задержкам в диагностике и лечении.

Раннее обнаружение рака груди может не снизить вероятность смерти человека: быстрорастущая опухоль, возможно, уже распространилась на другие части тела. В результате некоторые люди могут жить дольше, зная, что у них потенциально смертельное заболевание.

Когда делать маммографию

Нет никаких конкретных рекомендаций о том, когда человеку следует начинать делать маммографию, и предложения от разных агентств могут отличаться.

Надежный источник Целевой группы профилактических служб США предполагает, что лица в возрасте 50–74 лет проходят обследование каждые 2 года. Также предлагается, чтобы люди в возрасте 40–49 лет поговорили с врачом, чтобы обсудить преимущества и риски скрининга.

В исследовании 2016 года отмечается, что соотношение пользы и вреда может улучшиться, если люди начнут проходить обследование в возрасте 50 лет, а не 40 лет. Также можно было бы улучшить, если бы скрининги проводились раз в два года для лиц в возрасте 50–74 лет.

Тем не менее, когда человек и его врач решают, когда начинать маммографию, важно учитывать свои личные факторы риска, такие как семейный анамнез или генетика.

Другие мифы и факты о маммографии

О маммографии существует множество мифов и заблуждений. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных мифов о том, что человек может

читать или слышать.

Миф: Маммография гарантированно обнаружит все ранние признаки рака груди. Реальность такова, что ни один тест не идеален.

Фактически, маммография может пропустить в среднем 20% случаев. Человек из группы риска должен поговорить с врачом, если он опасается, что маммограмма что-то пропустила.

Миф: человеку необходимо направление на маммографию. Начиная с 40 лет, человек может запросить маммографию.

Им не нужен рецепт, рекомендация или какое-либо другое направление от лечащего врача. Тем не менее, человек может захотеть обсудить свою историю болезни с врачом и обсудить, когда ему следует начать обследование на рак груди.

Миф: Человек не нуждается в ежегодном обследовании, если у него нормальный тест.

Многие агентства, в том числе ACS, рекомендуют ежегодный скрининг для людей среднего риска в возрасте 45–54 лет, независимо от того, был ли результат предыдущего года отрицательным.

Если тест вернется с положительным результатом, человек должен поговорить с врачом о следующих шагах для диагностики.