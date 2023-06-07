Мама удивится: какие ягоды не надо мыть перед употреблением

Главред расскажет, какие ягоды можно не мыть перед тем, как съесть и почему.

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Какие ягоды не надо мыть / коллаж: Главред, фото: pexels

Лето уже стартовало и сезон ягод в том числе. Вместе с тем значительно повысился соблазн съесть фрукты немытыми. Мы расскажем, какие ягоды не надо мыть и что об этом говорят эксперты.

Какие ягоды можно не мыть - ответ вас удивит

Довольно часто родители запрещают своим детям есть немытые ягоды, однако каждый ребенок хочет сделать это, когда лазит по деревьям. Свою точку зрения на этот счет высказал известный доктор Дмитрий Комаровский. По мнению эксперта, ответ достаточно прост - всё зависит от того, где растет дерево с ягодами или куст. В том случае, если растение, например, близко к дороге и на его листьях регулярно оседает пыль - лучше помыть. Также мыть плоды стоит в том случае, если они обрабатываются химическими удобрениями. Если же плодовые омываются дождями и не имеют на себе пыли или химикатов - их можно спокойно есть без предварительного омовения.

Можно ли не мыть малину - распространенный миф

С малиной дела обстоят практически также, как и с другими ягодами. Однако, чтобы быть спокойным в своей безопасности и безопасности своих родных - можно деликатно помыть ягоды от пыли и насекомых, которые, возможно, есть в плодах. Однако нужно помнить, что мытые ягоды необходимо сразу употреблять и не ждать.

Как нужно мыть ягоды - важные правила

Для того, чтобы ягода хорошо сохранила свой вкус, необходимо знать, как правильно ее мыть. Сначала запомните, что со свежими ягодами нельзя мыть подпорченные или вялые. Также не стоит сильно тереть ягоды, куда лучше залить их водой и подождать немного, после чего слить всю жидкость и употребить ягоды.

Смотрите видео о том, какие ягоды самые полезные:

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