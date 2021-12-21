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Малыш в реанимации, отец под арестом: новые подробности родов девочки от отчима

21 декабря 2021, 23:44
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Родильницу после родов перевели в инфекционное отделение, поскольку у нее диагностировали коронавирус.

Девочка родила ребенка от сожителя своей матери / pixabay.com

На Закарпатье 11 -летняя девочка родила ребенка от 46-летнего сожителя своей матери.

Роды прошли еще месяц назад, однако о них стало известно только сейчас. После рождения младенец попал в реанимацию, а его 11-летняя мать заболела коронавирусом, сообщает ТСН.

Родился мальчик с весом в 2,5 килограмма и ростом 49 сантиметров. По словам медиков, операция, которая была еще месяц назад, прошла успешно, но мальчик все еще в реанимации.

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Родильницу после родов перевели в инфекционное отделение, поскольку у нее диагностировали коронавирус. Несовершеннолетнюю уже отпустили домой. Ребенка она назвала Александром, в честь отца, который сейчас под домашним арестом из-за половых отношений с несовершеннолетней.

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"Мне очень тяжело. Хочу растить его, хочу забавлять. Хочу смотреть, как он спит. Я все хочу для него, но не могу", — говорит 11-летняя роженица.

В школу, где училась, Бьянка возвращаться не собирается. Маленького Александра планируют выписать через неделю. Но сможет ли 11-летняя мать забрать его домой или он окажется в доме малыша, служба по делам детей еще будет решать.

"Были 12, 14 лет рожали у нас, но 11 лет еще не было. Это фактически уникальный случай. Я думаю первый в Украине", — говорит акушер Владимир Сагарда.

Ранее Главред писал о том, что на Закарпатской области 11-летняя девочка родила ребенка от своего 46-летнего отчима. Она стала мамой мальчика.

Напомним, о том, что на Закарпатье живет самая юная роженица в Украине стало известно в конце октября. На тот момент девочка утверждала, что забеременела в Киеве от парня. Однако никакой информации о нем, и даже имени, семья беременной не знала.

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Закарпатье коронавирус новости Закарпатья ребенок
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