Малиновая наливка: как готовить на водке и без водки в домашних условиях

Малиновая наливка / ua.depositphotos.com

В чем наш народ изрядно поднаторел, так это в собственноручном изготовлении всяческих алкогольных вкусностей. И уж чем-чем, а ягодой малиной огороды украинцев особенно богаты. То есть ничего не мешает им делать потрясающе вкусную и сочную наливку. Как водится, есть два основных варианта ‒ малиновая наливка без водки и, соответственно, на водке (либо на самогоне). Расскажем про оба.

Но сперва над малиной нужно тщательно поработать ‒ перебрать ягоды и оставить исключительно хорошие, а не испорченные ягоды.

Если малина сильно испачкана землей, то ее сначала перебирают, а затем тщательно моют небольшими частями. Пригоршни ягод перемещают в дуршлаг, а уже его медленно опускают в тазик, сильно наполненный водой.

Если в малине люди нашли личинки малиновых жучков, то все ягоды нужно аккуратно класть в соленую воду (в пропорции на литр воды – чайную ложку соли). Держать там от десяти до дюжины минут. Затем часть воды с личинками нужно слить, а сами ягоды промыть ‒ так, как было описано выше.

Наливка из малины без водки

Что нужно:

вода – стакан 200 грамм;

сахар – 0,8 килограмма;

малина – два килограмма.

Рецепт малиновой наливки:

Малину и сахарный песок закинуть в трехлитровый простерилизованный сосуд, укладывая слоями;

Залить воду так, чтобы в сосуде осталось два-три сантиметра свободного пространства ‒ оно нужно для того, чтобы пена свободно выделялась потом;

Малиново-сахарную смесь размять, пользуясь для этого скалкой;

Сверху установить хирургическую перчатку с небольшим отверстием в одном из пальцев. Затем сосуд поставить в хорошее освещаемое место ‒ к примеру, на подоконник, который на солнечной стороне квартиры;

Сперва на емкости выступит пена, затем перчатка наполнится воздухом (через двадцать-сорок пять дней) ‒ значит, малиновая наливка на финальном этапе,

Когда перчатка опадет (водяной затвор перестанет пускать пузыри), то нужно процедить получившийся напиток через марлю.

Разлить жидкости в сосуды для хранения, а затем тщательно закупорить. Потом наливку нужно выдерживать в прохладном и неосвещенном помещении (при температуре от 5 до 16 градусов по шкале Цельсия) 2-3 месяца. Срок годности в холодильнике или подвале — 1-2 года. Крепость — 7-12 градусов.

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Малиновая наливка на водке

Что нужно:

вода – литр;

сахарный песок – килограмм;

малина – минимум четыре килограмма;

водка (самогон либо разбавленный спирт 40-45 градусов) – полтора литра;

Рецепт:

Аккуратно размять малину, а потом засыпать в емкость;

Залить водку так, чтобы жидкость превышала уровень ягод на два-три сантиметра;

Сосуд тщательно закрыть, а потом спрятать в теплом и неосвещенном месте. Один раз в день встряхивать;

Всю настойку отфильтровывать через марлю;

Малиновый мякиш отжать, а полученное перемешать с водой и сахаром в кастрюле, закипятить, отварить на небольшом огне пять минут (потом аккуратно убирая пену ложкой). Готовое сиропное месиво убрать и дать остыть;

Когда сироп остынет до комнатной температуры, то залить в него малиновую водку, а потом ‒ перемешать;

Напиток тщательно отфильтровать через марлю, затем перелить в чистый сосуд и закрыть.

Спрятать домашнюю наливку из малины на водке в место, которое является темным и холодным, где и оставить на месяц ‒ чтобы настоялось

Отфильтровать через вату, разлить в сосуды, закупорить. Срок годности – двенадцать-четырнадцать месяцев. Крепость — 14-16 градусов.

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