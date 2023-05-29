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Маленькие, но удаленькие: лучшие породы собак для квартиры

Сергей Кущ
29 мая 2023, 10:25 обновлено 29 мая, 10:25
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Каждая из этих собак станет верным другом и надежным спутником в вашей жизни.
Cамые маленькие породы собак для квартиры
Cамые маленькие породы собак для квартиры / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Маленькие породы собак не только милые и обаятельные, но и отлично подходят для жизни в квартире. Давайте рассмотрим популярные мини породы собак и узнаем, какая из них будет лучшим спутником в вашей жизни.

Обладают умом и быстрым сообразительностью

Неудивительно, что Чихуахуа занимает первое место в списке самых маленьких пород собак в мире. С их маленькими размерами и живописной внешностью, эти собачки покоряют сердца многих людей. Они обладают умом и быстрым сообразительностью, что делает их отличными компаньонами.

Чихуахуа
Чихуахуа / скриншот YouTube

Не только очаровательны, но и умны

Мопсы, с их неповторимыми складками и незабываемым выражением мордочки, являются одной из самых популярных мини пород собак. Они не только очаровательны, но и умны. Мопсы отлично справляются с тренировками и быстро учатся новым командам.

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Мопс
Мопс / скриншот YouTube

Высокий интеллект

Йорки - это маленькие собачки с характером. Они обладают высоким интеллектом, что делает их отличными собаками-компаньонами. Кроме того, йоркширский терьер славится своей красотой и стильным внешним видом.

Йоркширский терьер
Йоркширский терьер / скриншот YouTube

Бесконечная энергия и любопытство

Померанский шпиц, известный также как "пом", это не только одна из самых маленьких пород собак, но и одна из самых умных. Они обладают бесконечной энергией и любопытством, что делает их отличными собаками для активных людей.

Померанский шпиц
Померанский шпиц / скриншот YouTube

Независимо от того, какую породу вы выберете, каждая из этих собак станет верным другом и надежным спутником в вашей жизни.

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