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Макияж, который отпугивает мужчин: 5 любимых женских трендов, которых стоит избегать

28 марта 2023, 18:02
Красоту ничем не испортишь, но знать, что не нравится мужчинам в макияже, может быть очень полезно.
Что не нравится мужчинам в макияже
Что не нравится мужчинам в макияже / pexels.com

В извечной борьбе между "выглядеть естественно" и "немного приукрасить себя" женщины порой теряются. Здесь будет легче ориентироваться на тренды в макияже, которые не нравятся мужчинам.

Да-да, они замечают порой даже больше, чем нам хотелось бы (хоть и не всегда могут увидеть очевидное). Поэтому, если вы хотите понравиться незнакомому мужчине, стоит учитывать, что не нравится мужчинам в макияже.

Главред расскажет, как сделать мэйкап, который понравится вам, и не будет отталкивать представителей противоположного пола.

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1. Последние 20-30 лет для женских бровей были не из легких: то выщипывать до состояния ниточки, то рисовать густо и четко, как под линейку, даже если от природы у вас светлые волосы и бледная кожа. И тот, и другой тренд до безумия нравился женщинам, но мужчинам был не по вкусу. Тут, что называется, лучше найти "золотую середину": ухаживать за вашей естественной формой, дополнять, если не хватает густоты, и прореживать, если природа наградила вас слишком размашистой бровью.

Что не нравится мужчинам в макияже
Какой макияж не нравится мужчинам / pexels.com

2. К тону лица у мужчин также требования максимально "естественные" - нет ничего плохого в том, чтобы придать коже естественное сияние, здоровый румянец и замаскировать недостатки. А вот оранжевое от автозагара лицо, тон которого сильно отличается от тона шеи, например, джентльменам не по нраву. Также их "пугает" контуринг а-ля Кардашьян – с чёткими скулами и геометрически правильной линией подбородка. Особенно выполненный неумело.

3. Еще одну модную тенденцию в макияже мужчины от мала до велика рубят на корню – блестки, блеск и как можно больше сияния на лице. Женщины с удовольствием наносят хайлайтер и на скулы, и во внутренний уголок глаз, и на подбородок, лоб и даже кончик носа, в надежде создать естественное мерцание кожи. А мужчины в этом, зачастую видят лишь блестящее от пота лицо.

Что не нравится мужчинам в макияже
Какой мэйкап понравится мужчине / pexels.com

4. Если вы думаете, что ваш мужчина не заметил накладные ресницы на ваших глазах, то вы глубоко ошибаетесь. И чем они длиннее и гуще, тем больше не нравятся противоположному полу. На их взгляд такие ресницы уместны лишь на карнавалах и тематических вечеринках, в остальных случаях они с большим удовольствием созерцают наращенные ресницы с натуральным эффектом. Волосатые "гусенички", от которых ваши веки тяжелеют, не придают вашему взгляду томности, а для мужчин и вовсе кажутся неуместным излишеством.

5. Еще одно табу, которое есть в арсенале практически всех мужчин – агрессивный макияж глаз. Сюда можно отнести и смоки-айс (выполненный в оттенках черного), и жирные стрелки, и тени для глаз кричащих цветов. Конечно, это вовсе не значит, что от всего этого стоит совсем отказаться, в конце концов вы имеете право на самовыражение так, как нравится именно вам, однако на первое свидание к мужчине в таком виде идти не стоит.

Что не нравится мужчинам в макияже
Тренды в макияже, которые не нравятся мужчинам / pexels.com

6. Красная помада делает из каждой женщины по меньшей мере Мерлин Монро – яркую, привлекательную и очень сексуальную. Но есть одно "но": вам яркий оттенок придает уверенности, а мужчину – отталкивает, если речь не идет о вечернем свидании. В дневном макияже яркая помада (или слишком темная), безусловно, привлечет мужское внимание, но не в положительном ключе. Если сомневаетесь при выборе косметики – положитесь на старый-добрый блеск для губ или универсальную нюдовую помаду.

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