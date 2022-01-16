Магниты бедности: какие вещи нельзя покупать и приносить в дом

Что нельзя приносить в дом / pixabay

В каждом доме есть своя энергетика, которую создают годами. Специалисты говорят, что необдуманные покупки могут в миг ее разрушить.

По словам экспертов, при покупке любой вещи в дом, нужно внимательно относиться к покупкам. Различные статуэтки, подсвечники, часы и другие вещи могут стать магнитом замедления в вашей жизни финансовой активности.

Сильнейшим талисманом для дома является птица феникс, а все остальные фигуры пернатых в дом запрещено приносить. Они отпугивают из дома всю удачу.

Запрещено птиц ставить на рабочий стол, в кабинете или офисе. Успеха они не принесут.

По словам экспертов, не стоит покупать в дом старинные вещи. Они накапливают энергетику других людей, и могут вам только навредить. Антикварные вещи стоит хранить вдали от посторонних глаз в доме.

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Старые вещи магнитом притягивают болезни, проблемы и финансовые неудачи.

Не покупайте в дом растения, которые вам не по душе. Если вам подарили коллеги, друзья или близкие цветок, который вам не сильно нравится, не несите его в дом. Это растение может впитать всю вашу удачу, которую вы с трудом зарабатывали.

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