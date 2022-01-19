Магнитом притягивают бедность: какие крупы и продукты нельзя выбрасывать из дома

Что нельзя выбрасывать из дома / pixabay

Каждая хозяйка хочет сделать уют в доме и годами создает положительную энергетику. Чтобы все это не разрушить, нужно знать несколько правил, которые связаны с продуктами.

Специалисты говорят, что есть продукты (крупы, овощи, фрукты, молоко), которые могут привлечь в ваш дома беду.

Если в вашем доме ссоры и разочарования, стоит задуматься об этих правилах.

Наши бабушки и дедушки по сей день стараются не выбрасывать хлеб. Это символ достатка. Эксперты отмечают, что хлеб является мощным оберегом, который несет вам финансовую удачу.

Сильнейшим магнитом неудач является выброшенные крупы. Чтобы вас не покинула финансовая удачи, а все ваши сбережения остались при вас, стоит знать эту примету.

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Фрукты приносят в ваше жилище взаимопонимание и гармонию. Чтобы ее не растерять, не отправляйте их в мусор. Сложите в пакетик и отдайте нуждающимся.

Сваренная каша сулит успех в доме. Если не успели ее доесть, стоит поделиться с животными.

Никогда нельзя выливать молоко и выбрасывать молочные продукты. По словам экспертов, это символ счастья в доме. Такие продукты стоит вынести на улицу и отдать котам.

А вот пренебрегая молоком или молочными продуктами, человек может лишиться счастья.

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