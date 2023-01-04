Магнитные бури в январе 2023: как подготовиться к солнечной атаке

Расскажем, когда ожидаются магнитные бури и назовем 5 шагов эффективной профилактики состояния здоровья.

Магнитные бури в январе 2023 / Коллаж УНИАН

Первый месяц 2023 года не пройдет без магнитных бурь. Несмотря на зиму Солнце продолжает активничать и посылать к Земле свою энергию, которая оказывает непосредственное влияние на здоровье людей. Магнитные бури в январе 2023 года будут длительными, но их не будет много.

Магнитная буря: что это такое

Магнитной, или геомагнитной бурей, специалисты называют возмущение геомагнитного поля Земли, которое происходит с разной интенсивностью и длительностью. Возмущения вызываются потоками частиц, которые выбрасывает в космос Солнце. Они достигают Земли и вызывают это возмущение. Это явление происходит периодически, достигая поверхности Земли оно влияет не только на здоровье людей, но и на состояние техники.

Магнитные бури в январе 2023: календарь и длительность

В январе 2023 года магнитные бури ожидаются слабой и средней мощности. Геомагнитная активность не будет сильной, а значит большинство жителей планеты не почувствуют изменений. Однако не стоит расслабляться, так как каждый человек по-своему ощущает изменения в атмосфере, геомагнитное возмущение. Поэтому нельзя пренебрегать профилактикой хронических заболеваний.

Современная медицина скептически относится к связи между возмущениями на Солнце и плохим самочувствием людей, но практика показывает, что в определенные даты, когда солнечная активность максимальна люди страдают от плохого настроения, упадка сил, головных болей и головокружения, повышенного артериального давления и других неприятностей. Подготовиться и предпринять меры, если знать, когда произойдет магнитная буря сегодня или завтра.

Итак, какого числа в январе магнитные бури:

3-5 января — магнитная буря средней интенсивности.

10-12 января — слабая магнитная буря.

Зная эти даты, можно ответить на вопрос, сколько дней будут магнитные бури идти в этом месяце и когда нужно подготовиться к ним, приобрести лекарства, начать профилактический курс.

Кто подвержен влиянию магнитных бурь

Чувствовать изменения в атмосфере и геомагнитном поле Земли могут метеозависимые люди, а также имеющие хронические заболевания в виде сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, гипотония, вегетососудистая дистония) и многое другое.

Избежать влияния почти невозможно, но снизить его можно. Для этого нужно выполнить следующие 5 шагов:

высыпаться – сон должен быть 7-8 часов в сутки; дышать свежим воздухом – пешие прогулки; наполнить рацион здоровыми блюдами, которые помогут организму справиться с активностью светила (фрукты, овощи, кисломолочные продукты, нежирное мясо, рыба, крупы); отказаться от сигарет, алкоголя, энергетиков, кофе; избегать нервных и физических перегрузок, переработок, не задерживаться на работе, отказаться от выполнения сложных задач.

Также важно помнить, что, когда возникают магнитные бури, лучше остаться дома и отдохнуть или же взять работу домой. Так вы сможете следить за здоровьем и в нужный момент выпить лекарства. Если состояние ухудшится, то нужно обратиться к врачу.