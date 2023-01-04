glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Магнитные бури в январе 2023: как подготовиться к солнечной атаке

4 января 2023, 00:23
Расскажем, когда ожидаются магнитные бури и назовем 5 шагов эффективной профилактики состояния здоровья.
Магнитные бури в январе 2023
Магнитные бури в январе 2023 / Коллаж УНИАН

Первый месяц 2023 года не пройдет без магнитных бурь. Несмотря на зиму Солнце продолжает активничать и посылать к Земле свою энергию, которая оказывает непосредственное влияние на здоровье людей. Магнитные бури в январе 2023 года будут длительными, но их не будет много.

Магнитная буря: что это такое

Магнитной, или геомагнитной бурей, специалисты называют возмущение геомагнитного поля Земли, которое происходит с разной интенсивностью и длительностью. Возмущения вызываются потоками частиц, которые выбрасывает в космос Солнце. Они достигают Земли и вызывают это возмущение. Это явление происходит периодически, достигая поверхности Земли оно влияет не только на здоровье людей, но и на состояние техники.

Магнитные бури в январе 2023: календарь и длительность

В январе 2023 года магнитные бури ожидаются слабой и средней мощности. Геомагнитная активность не будет сильной, а значит большинство жителей планеты не почувствуют изменений. Однако не стоит расслабляться, так как каждый человек по-своему ощущает изменения в атмосфере, геомагнитное возмущение. Поэтому нельзя пренебрегать профилактикой хронических заболеваний.

Современная медицина скептически относится к связи между возмущениями на Солнце и плохим самочувствием людей, но практика показывает, что в определенные даты, когда солнечная активность максимальна люди страдают от плохого настроения, упадка сил, головных болей и головокружения, повышенного артериального давления и других неприятностей. Подготовиться и предпринять меры, если знать, когда произойдет магнитная буря сегодня или завтра.

Итак, какого числа в январе магнитные бури:

  • 3-5 января — магнитная буря средней интенсивности.
  • 10-12 января — слабая магнитная буря.

Зная эти даты, можно ответить на вопрос, сколько дней будут магнитные бури идти в этом месяце и когда нужно подготовиться к ним, приобрести лекарства, начать профилактический курс.

Кто подвержен влиянию магнитных бурь

Чувствовать изменения в атмосфере и геомагнитном поле Земли могут метеозависимые люди, а также имеющие хронические заболевания в виде сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, гипотония, вегетососудистая дистония) и многое другое.

Избежать влияния почти невозможно, но снизить его можно. Для этого нужно выполнить следующие 5 шагов:

  1. высыпаться – сон должен быть 7-8 часов в сутки;
  2. дышать свежим воздухом – пешие прогулки;
  3. наполнить рацион здоровыми блюдами, которые помогут организму справиться с активностью светила (фрукты, овощи, кисломолочные продукты, нежирное мясо, рыба, крупы);
  4. отказаться от сигарет, алкоголя, энергетиков, кофе;
  5. избегать нервных и физических перегрузок, переработок, не задерживаться на работе, отказаться от выполнения сложных задач.

Также важно помнить, что, когда возникают магнитные бури, лучше остаться дома и отдохнуть или же взять работу домой. Так вы сможете следить за здоровьем и в нужный момент выпить лекарства. Если состояние ухудшится, то нужно обратиться к врачу.

магнитная буря когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:23

Магнитные бури в январе 2023: как подготовиться к солнечной атаке

03 января, вторник
23:20

"Не надо пугаться какашек сверху": Киркорова опозорили в эфире телешоуВидео

23:09

"Хозяева РФ бросят все, что у них осталось": Зеленский рассказал о коварном плане Кремля

23:00

Пробивают "потолок": в Украине рекордно взлетели цены на еще один любимый продуктВидео

22:23

Анджелину Джоли застукали на свидании с младшим ее на 21 год актером

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:04

"У Украины есть окно возможностей": Жданов утешил новостями о неизбежной "бавовне" в России

22:01

"Украина начала войну против бога": Ломаченко вляпался в скандал и оказался предателем страныВидео

21:58

Эксперт сказал, кто в РФ спланировал сценарий нападения на УкраинуВидео

21:31

Второй сезон "Уэнсдей" может "уйти" с Netflix: где смотреть

Реклама
21:26

В СМИ объявили про нового неожиданного претендента на роль Джеймса Бонда

21:25

Можно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушалиВидео

21:17

Старая и беззубая: как выглядела дочь Успенской до пластики

20:40

Взрывы, пожары и массовые задержания: спецслужбы Польши сообщили, что РФ погружается в хаосВидео

20:12

"Оцифровала войну": Украина переплюнула США в цифровых технологиях для армии – The Wall Street JournalВидео

20:09

Настоящий огонь: украинская спортсменка ошарашила всех шикарными формами, муж не сдержалсяВидео

20:09

Сын легендарного Михаэля Шумахера показал отца в День его рождения

19:31

"Враг по трупам своих пытается продвигаться": Залужный назвал самое сложное направление на войнеВидео

19:20

Путина, поджаренного на украинской сковородке, подали к праздничному столу в Белом домемнение

19:11

"Город содрогнулся, россияне прячутся в домах культуры": житель Макеевки рассказал об ударе по базе РФВидео

19:10

"Почему мы должны кричать о войне?": лучшая спортсменка Беларуси опозорилась на весь мирВидео

Реклама
18:28

Могут быть опасными: почему орехи нужно замачивать в воде

18:25

"Конфликт, в котором гибнут люди": Меладзе оправдался за "Героям Слава"

18:20

"Ногу оторвет – новую приварим, это не повод ехать домой": Пригожин выдал новый бред о вагнеровцахВидео

18:13

Авторитетный эксперт назвал восемь причин, почему Украина победит в войне с Россией в 2023 годуВидео

18:06

"Новая вспышка военного конфликта": астролог составила гороскоп для Украины на 2023 годВидео

18:04

Дженна Ортега призналась, какую фразу она отказалась говорить в нашумевшем эпизоде сериала УэнздейВидео

17:42

Носители ядерного оружия России в Крыму и риски ударов: в ГУР дали оценку ситуацииВидео

17:40

"Невидимые" дроны: оккупанты хитростью прячут "шахеды" от радаров ВСУВидео

17:10

Маша Полякова сделала предсказание Олегу Виннику - вернется ли певец в УкраинуВидео

17:05

В тяжелом бою с российскими оккупантами погиб майдановец и отец пятерых детей Олег ЮрченкоВидео

17:01

Буданов рассказал, когда Украина может одержать победу в войне

16:46

"Сотни погибших и тяжелораненых": офицер ВСУ рассказал об ожесточенных боях возле БахмутаВидео

16:42

Сугробы снега и мороз -16: синоптик рассказала, какие три области накроет сильнейший морозВидео

16:32

Россия провалила планы по "коридору" в Крым, ВСУ будут бить врага по всему фронту – ГУРВидео

16:30

Как стирать пуховик в стиральной машине: 5 главных правил, чтобы не угробить дорогую вам вещь

16:10

"Мы не простим": в РФ устроили дикий шабаш из-за ликвидированных оккупантов в МакеевкеВидео

15:56

Сара Фергюсон посвятила покойной королеве Елизавете II трогательное стихотворение

15:35

Угроза нового наступления РФ на Украину: в Минобороны рассказали, предупредят ли в случае атакиВидео

15:23

В Токмаке взорвали базу оккупантов РФ вместе с десятками мобилизованныхВидео

15:15

На России просят лишить Меладзе всех званий за "Героям слава"

Реклама
14:49

Зачем класть тюбик зубной пасты в сливной бачок: полезная хитрость, о которой вы точно не слыхали

14:44

Разведка узнала вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание СтавкиВидео

14:37

В Украине вернули стабилизационные графики: как будут выключать светВидео

14:30

Такой продукт есть у каждого на кухне: как правильно хранить символ богатства в домеВидео

14:23

Войска РФ снова пойдут на Харьков и попытаются отрезать город от Киева – бригадный генерал ВСУ

14:17

Космос, прием: Валентина Терешкова назвала президента Зеленского "Антихристом" - Гордон не промолчал

13:58

Блокпост РФ превратился в руины: оккупанты показали результат удара по их позициям в ПескахВидео

13:27

Армия Украины контролирует огнем трассу Кременная-Сватово, на нее выходят ССО – ГайдайВидео

13:25

100 гривен за доллар: эксперт предупредил о "страшилке" катастрофической девальвацииВидео

13:22

Врежет мороз и завалит снегом: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Рождество

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять