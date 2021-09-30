УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Магнитные бури в октябре 2021: месяц начнется с атаки в 5 баллов

30 сентября 2021, 17:14

Магнитная буря 1 октября 2021 года спровоцирует сильные головные боли и проблемы с психикой.

Магнитная буря 1 октября 2021 как пережить удар в 5 баллов
Магнитная буря 1 октября 2021: как пережить удар в 5 баллов / 1zoom.ru

Магнитные бури в октябре 2021 года начинаются сразу с критичного удара в пять баллов. Штормить начнет с вечера четверга – а уже ночью в пятницу геомагнитные возмущения достигнут красного уровня угрозы.

В чем особенность этой магнитной бури

Магнитная буря 1 октября 2021 года выйдет на пик в ночные часы: около 03:00 по Киеву возмущения достигнут отметки в пять баллов, свидетельствуют данные сервиса Магнитные бури Гисметео. На спад буря пойдет лишь ближе к 9 часам утра.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дниТо есть ночь с четверга на пятницу будет неспокойной: будет трудно заснуть, могут сниться неприятные сны (насилие, ссоры, участие в каких-то конфликтах) – так мозг во сне реагирует на скачки давления. Хорошо отдохнуть за ночь не удастся, но в любом случае стоит отправиться на боковую пораньше.

Перед сном можно принять теплую ванну, хорошо проветрить спальню и выпить полчашки успокаивающего чая или отвара (например, отвар валерианы или липовый). А вот алкоголь принимать не стоит: он может спровоцировать спазм сосудов.

В пятницу крайне напряженной будет вся первая половина дня. Лишь после обеда уровень геомагнитных возмущений снизится до относительно безопасных трех баллов, подтверждает прогноз магнитных бурь онлайн от ФИАН (Лебедев).

Реклама
Магнитные бури сегодня и на 3 дня Магнитные бури Гисметео
Магнитные бури сегодня и на 3 дня - Магнитные бури Гисметео

Что можно и чего нельзя в дни магнитных бурь

В период магнитных бурь человеческий организм переживает сильный стресс – и тело, и психика. Поэтому в первую очередь не стоит усугублять ситуацию дополнительными физическими или психологическими нагрузками: будь то интенсивная тренировка, непривычная для тела физическая нагрузка или участие в конфликтах и выяснение отношений.

Не стоит перегружать и свой желудок: сделать свой рацион более легким и здоровым, на время отказавшись от острого, жирного, соленого, копченостей и магазинных сладостей. Желательно устроить себе разгрузочный день: денек побыть сыроедом или посидеть на диете. Супы готовить в идеале на овощном бульоне или, как вариант – на мясе телятины, индейки, курицы. На второе есть нежирное мясо или рыбу. А в качестве десерта можно съесть парочку бананов: в них много калия, а также веществ, что защищают от стресса.

Пить лучше всего чистую воду, для разнообразия – натуральные соки и морсы, травяные чаи.

Физическая нагрузка во время бурь полезна (она улучшает кровообращение) – но исключительно умеренная. Отличным вариантом будут: пешие прогулки, размеренное плавание, йога или стретчинг.

Напомним, ученые изменили норму артериального давления для женщин. Как выяснили исследователи из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай, нормальное артериальное давление у мужчин выше, чем у женщин.

Ранее мы писали про давление: симптомы, причины и лечение. Гипертония обычно развивается в течение нескольких лет.

viber
здоровье магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Снега можно не ждать: какой будет зима в УкраинеСнега можно не ждать: какой будет зима в Украине Гороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьбаГороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба Как выглядеть моложе после 40 лет: советы, чтобы повернуть время вспятьКак выглядеть моложе после 40 лет: советы, чтобы повернуть время вспять Владельцев "евроблях" ждут сумасшедшие штрафы в ноябре: за отказ платить отберут имуществоВладельцев "евроблях" ждут сумасшедшие штрафы в ноябре: за отказ платить отберут имущество Украина проспала контракт Венгрии с ГазпромомУкраина проспала контракт Венгрии с Газпромом

Последние новости

17:25

Украине не грозит потеря безвиза с ЕС, но у Киева проблемы: СМИ узнали детали громкого документа

17:24

Какие вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19: в Минздраве дали ответ

17:14

Магнитные бури в октябре 2021: месяц начнется с атаки в 5 баллов Видео

17:07

Поздравления с днем свадьбы: в прозе, своими словами и в стихах – душевные пожелания молодоженам

17:06

Можно ли получить субсидии с долгами за ЖКХ: в Кабмине ответили

Реклама
16:46

Дмитрий Разумков рассказал, почему в "Слуге народа" потребовали его отставки Видео

16:37

Гороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба Видео

16:17

В Одессе женщина с бандитами похитила сожителя-грека и отобрала у него деньги и квартиры Видео

16:04

Приметы на 1 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

15:57

Как вывести из организма мочевую кислоту: эффективные народные средства и диета

15:28

Перекрыла движение: в Одессе пассажирам трамвая пришлось носить полицейскую машину Видео

15:26

Удар по Газпрому и шанс на вступление в ЕС: Кулеба заявил о прорыве из-за поставок водорода в Европу

15:17

"Я депутатский сынок, а Настя – проститутка": Потап рассказал, что о них с Каменских говорили люди

15:00

Гороскоп на 1 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск ограбления, болезнь и разочарование в любви

14:35

11 тысяч долларов за бесплатную операцию: хирург в Одессе наживался на больных

14:35

Тарифы в Украине не взлетят: Зеленский объявил о сделке Кабмина, Нафтогаза и местных властей Видео

14:18

Машину разорвало на две части: в ужасном ДТП в Польше погибли украинцы Фото

14:07

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

13:50

День ангела в октябре 2021 по церковному календарю: кто отмечает именины

13:45

"Укрнафта" увеличивает добычу на своих месторождениях

Реклама
13:43

"Не тот уже Брюссель": Кулеба призвал реально оценивать возможность Украины вступить в ЕС Видео

13:30

"Номерок блатной - два нуля и семерочка": рецензия на фильм "Не время умирать"

13:13

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: цена на газ в Европе побила новый рекорд Видео

13:12

Лукашенко окончательно превратился в сторожевого пса Кремля мнение

13:08

Бывший президент Франции Саркози получил реальный срок

13:00

Себестоимость газа отечественной добычи составляет 2,5 гривны за кубометр – эксперт

12:53

Оператор ГТС зарабатывает на несуществующей услуге балансировки рынка - эксперт

12:44

"Новая Холостячка?": певица Jerry Heil заинтриговала поклонников загадочным видео со съемок шоу

12:43

"Большая стройка" в 2022 году возведет масштабный хирургический комплекс в Северодонецке

12:37

Изменения для водителей с 1 октября: в МВД напомнили украинцам

12:22

Попала в больницу со 100% поражения легких: в Харькове жертвой COVID-19 стала роженица Видео

11:58

В Одессе подростки забросали камнями и жестоко избили самокатом случайного прохожего Видео

11:52

Одесский депутат предложил выдавать "паспорта неграждан" всем поклонникам РФ Видео

11:31

Значение имени Илья: судьба, характер, когда день ангела Ильи

11:30

В Украину вернется лето: астролог рассказал о погоде в октябре-2021

11:19

"Слуги народа" пришли к Разумкову за подписными листами об отставке Видео

11:17

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни Видео

11:11

Гордон пообещал "больно ударить" адвоката Порошенко

10:59

"Битва за трусы": в Днепре покупатели штурмом взяли магазин секонд-хенда Видео

10:08

Хотел просто утихомирить, но убил: подробности смертельной драки на АЗС в Киеве Видео

Реклама
10:03

В Киеве пьяная парочка устроила жестокую драку на Крещатике Видео

09:59

"Нечем дышать": известная актриса возмутилась "сервисом" от "Укрзализныци" и показала фото Фото

09:29

Университет Метинвест Политехника начнет работу в сентябре 2022 года: вуз получил лицензию МОН

09:09

Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие

09:07

"Создавала волнение": киевлянин проехал через полгорода, чтобы спилить букву "Т" со знака "Троещина" Видео

08:56

В Карпатах перевернулся автобус с туристами

08:50

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, прибыль или смена места работы Видео

08:30

Игнорирующих обязанность вакцинироваться от COVID-19 работников будут отстранять – Минздрав Видео

08:17

Число выявленных больных COVID-19 за сутки подскочило до почти 12 тысяч - свежие данные Минздрава Видео

07:50

Стало известно, какая погода будет в Украине в последний день сентября (карта)

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять