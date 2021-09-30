Магнитные бури в октябре 2021: месяц начнется с атаки в 5 баллов

Магнитная буря 1 октября 2021 года спровоцирует сильные головные боли и проблемы с психикой.
Магнитные бури в октябре 2021 года начинаются сразу с критичного удара в пять баллов. Штормить начнет с вечера четверга – а уже ночью в пятницу геомагнитные возмущения достигнут красного уровня угрозы.
В чем особенность этой магнитной бури
Магнитная буря 1 октября 2021 года выйдет на пик в ночные часы: около 03:00 по Киеву возмущения достигнут отметки в пять баллов, свидетельствуют данные сервиса Магнитные бури Гисметео. На спад буря пойдет лишь ближе к 9 часам утра.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дниТо есть ночь с четверга на пятницу будет неспокойной: будет трудно заснуть, могут сниться неприятные сны (насилие, ссоры, участие в каких-то конфликтах) – так мозг во сне реагирует на скачки давления. Хорошо отдохнуть за ночь не удастся, но в любом случае стоит отправиться на боковую пораньше.
Перед сном можно принять теплую ванну, хорошо проветрить спальню и выпить полчашки успокаивающего чая или отвара (например, отвар валерианы или липовый). А вот алкоголь принимать не стоит: он может спровоцировать спазм сосудов.
В пятницу крайне напряженной будет вся первая половина дня. Лишь после обеда уровень геомагнитных возмущений снизится до относительно безопасных трех баллов, подтверждает прогноз магнитных бурь онлайн от ФИАН (Лебедев).
Что можно и чего нельзя в дни магнитных бурь
В период магнитных бурь человеческий организм переживает сильный стресс – и тело, и психика. Поэтому в первую очередь не стоит усугублять ситуацию дополнительными физическими или психологическими нагрузками: будь то интенсивная тренировка, непривычная для тела физическая нагрузка или участие в конфликтах и выяснение отношений.
Не стоит перегружать и свой желудок: сделать свой рацион более легким и здоровым, на время отказавшись от острого, жирного, соленого, копченостей и магазинных сладостей. Желательно устроить себе разгрузочный день: денек побыть сыроедом или посидеть на диете. Супы готовить в идеале на овощном бульоне или, как вариант – на мясе телятины, индейки, курицы. На второе есть нежирное мясо или рыбу. А в качестве десерта можно съесть парочку бананов: в них много калия, а также веществ, что защищают от стресса.
Пить лучше всего чистую воду, для разнообразия – натуральные соки и морсы, травяные чаи.
Физическая нагрузка во время бурь полезна (она улучшает кровообращение) – но исключительно умеренная. Отличным вариантом будут: пешие прогулки, размеренное плавание, йога или стретчинг.
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