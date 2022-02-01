Магнитные бури в начале февраля растянутся на несколько дней и достигнут 6 баллов

Магнитные бури в феврале 2022 начнутся с удара в 6 баллов / 1zoom.ru

Самый точный прогноз магнитных бурь – это прогноз на сегодня и еще ближайшие три дня. Поэтому календарь магнитных бурь на февраль 2022 и приходится корректировать.

Помимо метеоудара 5 февраля прогноз дополнился еще одним ударом: магнитная буря 1 и 2 февраля 2022 также достигает красного уровня угрозы. Сервисы Магнитные бури Гисметео и NASA оценивают силу удара в 6 баллов, а ФИАН – в 5 баллов на пике. При этом планетарный индекс с нормальной отметки "5" подскочит сразу до 45: так что эти геомагнитные колебания ощутят на себе даже здоровые люди.

В это время возможны жалобы на:

общее чувство слабости и ломоту в теле;

головокружения и головные боли;

скачки давления;

проблемы со сном;

проблемы с аппетитом и тошноту;

раздражительность и пониженную концентрацию внимания;

боли в местах переломов и суставах, а также обострение хронических недугов.

Магнитные бури в феврале 2022: прогнозы ФИАН, NASA и Гисметео

Как понизить влияние магнитных бурь на здоровье

В такие периоды врачи рекомендуют:

Временно отказаться от энергетиков, включая кофе и алкоголь. Зато полезно пить зеленый и травяные чаи. Убавить долю жареной, жирной и острой пищи в рационе. Чаще проветривать помещения, в которых находитесь. Периодически выбираться на пешие уличные прогулки. Отправляться в кровать в одно и то же время, длительность сна должна составлять не меньше семи часов. Вечером можно принять контрастный душ.

Ранее доктор Комаровский рассказал, что делать при повышенном давлении и нужно ли пить таблетки. Головная боль не является симптомом повышенного давления. Из-за головной боли может повыситься давление, но не наоборот, объяснил Евгений Комаровский.

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В большинстве случаев высокое кровяное давление редко вызывает заметные симптомы. В то же время есть четыре физических признака, которые говорят, что артериальное давление достигло критической отметки.

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