Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову

Конец рабочей недели подарит головные боли и чувство паники метеопатам: магнитные бури 28 июля, 29 июля и 30 июля 2021 будут довольно сильными.
Магнитные бури в июле 2021 года закончатся довольно сильным геомагнитным ударом, который продлится целых три дня.
Магнитная буря 28 июля 2021 уже ночью достигнет трех баллов. К утру магнитные возмущения утихнут, утверждает сервис Магнитные бури Гисметео. Но к вечеру среды геомагнитные возмущения не только вернуться, но и усилятся: сила удара достигнет четырех баллов (это случится около 21:00 по Киеву).
В зоне риска находятся люди, у которых есть проблемы с артериальным давлением или сердечно-сосудистой системой, у кого имеются хронические заболевания. Но даже здоровым людям не стоит планировать на вечер 28-го числа дел, которые требуют повышенной физической активности или особой концентрации. Лучше посвятить это время неспешной прогулке на свежем воздухе, чаепитию с друзьями или заняться делом, которое помогает расслабиться и успокоить нервы.
Магнитная буря 29 июля 2021 будет особо сильной с утра – но во второй половине дня геомагнитная обстановка наладится и даст отдых сосудам и нервам. Силу удара NASA также оценивает в четыре балла. Планетарный индекс с отметки 5 подскочит сразу до 12 – что может спровоцировать у метеозависимых людей скачки давления (и, соответственно, головные боли, тошноту, головокружения и проблемы с координацией).
В этот период особенно важно высыпаться и избегать стрессов. Чашечку кофе или бокальчик алкоголя в своем рационе стоит сменить на стакан воды или кружку чая (в идеале – травяного).
Магнитная буря 30 июля 2021 также по силе будет держаться на отметке в три балла. Пик ее придется на ранее утро (около 07:00 по Киеву). Так что собираться на работу в эту пятницу многие будут с трудом. Планетарный индекс опустится до 8.
В этот день многие будут жаловаться на усталость и перепады настроения. Возможны приступы тахикардии и одышки.
Зато в ближайшие выходные геомагнитная обстановка, согласно предварительному прогнозу, обещает быть спокойной.
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