Магнитные бури в июне 2022 года: какие геомагнитные сюрпризы нас ждут на этой неделе

Магнитные бури с 15 июня 2022: самый точный прогноз по часам / Коллаж УНИАН

Календарь магнитных бурь на июнь 2022 предупреждал, что середина месяца выдастся неспокойной.

Геомагнитная обстановка начнет волноваться уже сегодня к вечеру: ожидаются небольшие возмущения до 3 баллов. Основной же удар придется на среду – и растянется еще на три дня.

Магнитная буря 15 июня 2022 года продлится почти двенадцать часов: с 9:00 утра и до 21:00 по Киеву нас ожидает буря в 5 баллов, сообщает сервис Магнитные бури Гисметео. В свою очередь NASA и Лаборатория солнечной астрономии оценивают силу возмущений в 4 балла.

При этом NASA дает прогноз, что пик данного удара продемонстрирует магнитная буря 16 июня 2022 года. Именно в четверг планетарный индекс подскочит до отметки 12 (при норме – 5).

Магнитные бури 17 и 18 июня 2022 года будут уже слабыми: их влияние на себя ощутят лишь метеозависимые люди с ослабленным иммунитетом.

Следующий геомагнитный удар ожидается с 23 по 26 июня этого года.

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Что такое магнитная буря простыми словами

Магнитными бурями называется ударная волна заряженных частиц, которые выделяются в космическую атмосферу после вспышки на Солнце. Когда эта волна достигает Земли, она провоцирует дрожь геомагнитного поля планеты.

У людей при этом может нарушаться кислородный обмен, так как колебания влияют на кровеносную систему, провоцируя временное загустение крови.

Как понять, что магнитные бури влияют на ваше здоровье

Из-за нарушений кислородного обмена в первую очередь страдают нервные окончания и сосуды. Поэтому первыми симптомами метеозависимости и являются:

головные боли (вплоть до сильных мигреней);

перепады давления и головокружения;

снижение жизненного тонуса и общий упадок сил, сонливость;

учащённое сердцебиение.

Также магнитные бури могут влиять на качество сна: провоцировать бессонницу или кошмары (последние чаще всего возникают из-за повышенного давления).

Что нужно делать при магнитных бурях?

Беречь нервы и следить за кислородным балансом. Поэтому самые частые советы для таких дней:

больше дышать свежим воздухом (на прогулках или обеспечив приток свежего воздуха в помещение),

физически и эмоционально не напрягаться,

меньше нервничать,

пить успокаивающий чай вместо тонизирующих напитков (например, в чай можно добавить ромашку, валерьяну или пустырник).

Специальных медикаментозных средств против магнитных бурь нет, но можно попробовать выпить аспирин (согласно его инструкции), если в этом есть необходимость.

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