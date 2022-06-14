Магнитные бури в июне 2022 года: какие геомагнитные сюрпризы нас ждут на этой неделе

Прогноз магнитных бурь обещает неспокойный период с середины и до конца этой трудовой недели. Как бороться с симптомами – читайте на Главреде.
Календарь магнитных бурь на июнь 2022 предупреждал, что середина месяца выдастся неспокойной.
Геомагнитная обстановка начнет волноваться уже сегодня к вечеру: ожидаются небольшие возмущения до 3 баллов. Основной же удар придется на среду – и растянется еще на три дня.
Магнитная буря 15 июня 2022 года продлится почти двенадцать часов: с 9:00 утра и до 21:00 по Киеву нас ожидает буря в 5 баллов, сообщает сервис Магнитные бури Гисметео. В свою очередь NASA и Лаборатория солнечной астрономии оценивают силу возмущений в 4 балла.
При этом NASA дает прогноз, что пик данного удара продемонстрирует магнитная буря 16 июня 2022 года. Именно в четверг планетарный индекс подскочит до отметки 12 (при норме – 5).
Магнитные бури 17 и 18 июня 2022 года будут уже слабыми: их влияние на себя ощутят лишь метеозависимые люди с ослабленным иммунитетом.
Следующий геомагнитный удар ожидается с 23 по 26 июня этого года.
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Что такое магнитная буря простыми словами
Магнитными бурями называется ударная волна заряженных частиц, которые выделяются в космическую атмосферу после вспышки на Солнце. Когда эта волна достигает Земли, она провоцирует дрожь геомагнитного поля планеты.
У людей при этом может нарушаться кислородный обмен, так как колебания влияют на кровеносную систему, провоцируя временное загустение крови.
Как понять, что магнитные бури влияют на ваше здоровье
Из-за нарушений кислородного обмена в первую очередь страдают нервные окончания и сосуды. Поэтому первыми симптомами метеозависимости и являются:
- головные боли (вплоть до сильных мигреней);
- перепады давления и головокружения;
- снижение жизненного тонуса и общий упадок сил, сонливость;
- учащённое сердцебиение.
Также магнитные бури могут влиять на качество сна: провоцировать бессонницу или кошмары (последние чаще всего возникают из-за повышенного давления).
Что нужно делать при магнитных бурях?
Беречь нервы и следить за кислородным балансом. Поэтому самые частые советы для таких дней:
- больше дышать свежим воздухом (на прогулках или обеспечив приток свежего воздуха в помещение),
- физически и эмоционально не напрягаться,
- меньше нервничать,
- пить успокаивающий чай вместо тонизирующих напитков (например, в чай можно добавить ромашку, валерьяну или пустырник).
Специальных медикаментозных средств против магнитных бурь нет, но можно попробовать выпить аспирин (согласно его инструкции), если в этом есть необходимость.
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