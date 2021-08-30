УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Магнитная буря с 30 августа 2021: нас ждут геомагнитные качели до 5 баллов

30 августа 2021, 13:34

Прогноз магнитных бурь на август и сентябрь 2021 претерпел изменений – и магнитная буря на стыке месяцев достигла красного уровня угрозы.

Магнитная буря сегодня 30 августа 2021 кого затронет удар в 5 баллов
Магнитная буря сегодня 30 августа 2021 - кого затронет удар в 5 баллов / 1zoom.ru

Изначально прогнозировалось, что август должен закончиться спокойно, и после возмущений магнитного поля 27-го числа геомагнитная обстановка Земли должна была оставаться спокойной вплоть до начала сентября. Однако ситуация изменилась резко и кардинально.

В итоге магнитная буря 30 августа 2021 достигнет красного уровня угрозы в пять баллов уже к концу рабочего дня: около 18:00 по Киеву магнитная буря сегодня выйдет на свой пик. Неспокойной будет вся вторая половина дня. Планетарный индекс, по данным NASA, рванет до отметки 25 (при норме – 5).

Метеочувствительные люди могут жаловаться на головные боли, тошноту и головокружения. Могут наблюдаться боли в районе сердца и затылка, давить виски. Многие будут жаловаться на скачки артериального давления и старые травмы.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомыДаже здоровые люди могут испытывать раздражительность, апатию и усталость.

Ночью ситуация временно стабилизируется, но чувствительные к космической погоде натуры могут испытывать проблемы со сном.

Реклама

Магнитная буря 31 августа 2021 продержится на отметке в три балла (возмущения средней силы), периодически опускаясь до двух и даже до одного балла. Такая сила геомагнитных возмущений не представляет серьезной угрозы для здоровья. Могут ощущаться разве что последствия бури предыдущего дня.

А вот магнитная буря 1 сентября 2021 снова выходит на красную отметку в пять баллов. На пик эти возмущения ориентировочно выйдут ранним утром, около 06:00 по Киеву. Поэтому ночь со вторника на среду выдастся неспокойной:

  • высок шанс бессонницы;
  • могут сниться кошмары или просто неприятные сны;
  • из-за беспокойной ночи утром может ощущаться разбитость и сонливость.

Магнитные бури в сентябре 2021 продолжатся метеоударом 3 сентября. Но эта буря не должна превышать четырех баллов.

В дни магнитной бури не стоит нагружать свой организм дополнительными стрессами – как физическими, так и эмоциональными. Нужно пить больше воды, дышать свежим воздухом и держать под рукой нужные лекарства.

Напомним, ученые изменили норму артериального давления для женщин. Как выяснили исследователи из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай, нормальное артериальное давление у мужчин выше, чем у женщин.

Ранее мы писали про давление: симптомы, причины и лечение. Гипертония обычно развивается в течение нескольких лет.

viber
здоровье магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Плясали, поднимая тучи пыли": в Крыму россияне заставили балерин танцевать возле танков"Плясали, поднимая тучи пыли": в Крыму россияне заставили балерин танцевать возле танков Календарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомыКалендарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомы "Бросил на пол и надругался": в Чернигове мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу"Бросил на пол и надругался": в Чернигове мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу Как понимать заявление Минфина, что 40-летних оставят без пенсийКак понимать заявление Минфина, что 40-летних оставят без пенсий Врач назвала вакцину, которая хуже всего защищает от коронавирусаВрач назвала вакцину, которая хуже всего защищает от коронавируса

Последние новости

13:58

На Сумщине мужчина случайно обнаружил в кювете два трупа

13:57

"Большая стройка" Зеленского соединит Украину и Молдову кратчайшим транспортным коридором

13:57

Маринованные помидоры - простой рецепт ароматных помидоров к любому блюду

13:34

Магнитная буря с 30 августа 2021: нас ждут геомагнитные качели до 5 баллов Видео

13:14

Звезда Крепостной вышла замуж за популярного украинского актера

Реклама
13:14

"Путину всегда верила": Климкин рассказал, как Меркель отрицала российскую агрессию Видео

13:13

Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование Видео

13:03

Новое назначение: Геращенко стал советником главы МВД - СМИ

12:49

Задушил и сбросил тело в колодец: новые детали жестокой расправы парня над 16-летней девушкой Видео

12:35

Кэтрин Винник в Украине сходила в Пласт, к которому принадлежит с детства

12:28

По США пронесся самый страшный ураган в истории: жуткие кадры показали из космоса

12:20

Четыре привычки, которые эффективно снижают риск рака и сердечных болезней Видео

12:19

"Собирают мертвую лопатами": на Херсонщине в лимане случился массовый мор рыбы

12:05

Удар по Украине в ЕСПЧ: у Лаврова рассказали о "крайней мере" с иском РФ

12:01

Как отсутствие рыбы влияет на организм: врачи рассказали, что значит есть мало рыбы Видео

11:49

Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: ревность бывших, вранье или тайный роман Видео

11:49

В Киеве на Борщаговке люди пожарили шашлык прямо на балконе Видео

11:38

Место Осадчей в Светской жизни передали финалистке Танців з зірками

11:22

Укравтодор привлек $376 млн кредита для финансирования проектов "Большой стройки"

11:05

Парень убежал, пока его девушку разрывали клыками: 20-летнюю студентку загрызли собаки

Реклама
10:53

Рост цен на газ в сентябре: поставщик "последней надежды" повысил тариф Видео

10:52

Зеленский вылетает прямо сейчас: в ОП подтвердили перенос саммита президентов Украины и США Видео

10:50

СТБ больше не занимается организацией Евровидения для Украины

10:32

Кофе может быть опасен для мозга: названы главные 4 ошибки Видео

10:24

Подошел из-за угла и пырнул ножом: на Житомирщине в сквере зверски зарезали женщину

10:23

В Киеве пассажирку заставили заплатить штраф на личную карточку контроллера

10:15

Лунный календарь стрижек на неделю 30 августа – 5 сентября: лучший день для прически и маникюра Видео

10:12

Ведущая Нового канала произвела фурор шикарными формами в провокационной позе

10:00

Лариса Ницой: Люди проявляются при мне – становятся либо настоящими украинцами, либо явными сепарами

09:51

Снижает давление за два часа: врачи назвали специю Видео

09:51

Потоп в Киеве после мощного ливня: затопленную станцию метро спасали швабрами Видео

09:41

"По зданию трещины, а во дворе 15 собак": появились фото дома в Черкассах, где жил ребенок Андрюша

09:35

Финансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудности Видео

09:30

Был ранен в бою под Луганском, 7 лет боролся за жизнь: умер Герой Украины Александр Петраковский

09:18

Пьяный 19-летний водитель без прав влетел в такси на Львовщине: трое погибших и много пострадавших Видео

09:01

Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака: убытки, заманчивое предложение и подсказки интуиции Видео

08:57

Украинцам грозит выселение и продажа квартир: что нужно знать о долгах по коммуналке Видео

08:19

Коронавирус в Украине 30 августа: за сутки выявлено 749 новых больных

08:07

Первые заморозки ударят в сентябре: синоптик рассказал, каким областям не повезет Видео

07:55

Врач из Израиля объяснил, какая вакцина эффективнее от COVID-штамма Дельта

Реклама
07:15

В Генпрокуратуре объяснили, почему до сих пор засекречены документы по Иловайской трагедии Видео

07:02

Осень опоздает на месяц: астролог рассказал о погоде в сентябре-2021

06:38

Визит Зеленского в США: посол уточнила график президента Украины Видео

06:31

Пора прекратить называть то, что у нас есть, "судебной системой" мнение

05:49

"Так чей же борщ": Ницой ответила на болезненный для украинцев вопрос Видео

05:26

Как табачный дым влияет на здоровье детей: новое исследование Видео

05:00

Правильное питание: идеальный список продуктов для похода в супермаркет

04:26

Врачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиям Видео

03:30

Приметы на 30 августа: что нельзя делать в Миронов день и как не попасть в беду Видео

02:59

Каким людям нужно отказаться от поедания арбузов - ответ диетолога

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять