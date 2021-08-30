Магнитная буря с 30 августа 2021: нас ждут геомагнитные качели до 5 баллов

Магнитная буря сегодня 30 августа 2021 - кого затронет удар в 5 баллов / 1zoom.ru

Изначально прогнозировалось, что август должен закончиться спокойно, и после возмущений магнитного поля 27-го числа геомагнитная обстановка Земли должна была оставаться спокойной вплоть до начала сентября. Однако ситуация изменилась резко и кардинально.

В итоге магнитная буря 30 августа 2021 достигнет красного уровня угрозы в пять баллов уже к концу рабочего дня: около 18:00 по Киеву магнитная буря сегодня выйдет на свой пик. Неспокойной будет вся вторая половина дня. Планетарный индекс, по данным NASA, рванет до отметки 25 (при норме – 5).

Метеочувствительные люди могут жаловаться на головные боли, тошноту и головокружения. Могут наблюдаться боли в районе сердца и затылка, давить виски. Многие будут жаловаться на скачки артериального давления и старые травмы.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомыДаже здоровые люди могут испытывать раздражительность, апатию и усталость.

Ночью ситуация временно стабилизируется, но чувствительные к космической погоде натуры могут испытывать проблемы со сном.

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Магнитная буря 31 августа 2021 продержится на отметке в три балла (возмущения средней силы), периодически опускаясь до двух и даже до одного балла. Такая сила геомагнитных возмущений не представляет серьезной угрозы для здоровья. Могут ощущаться разве что последствия бури предыдущего дня.

А вот магнитная буря 1 сентября 2021 снова выходит на красную отметку в пять баллов. На пик эти возмущения ориентировочно выйдут ранним утром, около 06:00 по Киеву. Поэтому ночь со вторника на среду выдастся неспокойной:

высок шанс бессонницы;

могут сниться кошмары или просто неприятные сны;

из-за беспокойной ночи утром может ощущаться разбитость и сонливость.

Магнитные бури в сентябре 2021 продолжатся метеоударом 3 сентября. Но эта буря не должна превышать четырех баллов.

В дни магнитной бури не стоит нагружать свой организм дополнительными стрессами – как физическими, так и эмоциональными. Нужно пить больше воды, дышать свежим воздухом и держать под рукой нужные лекарства.

Напомним, ученые изменили норму артериального давления для женщин. Как выяснили исследователи из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай, нормальное артериальное давление у мужчин выше, чем у женщин.

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