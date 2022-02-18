Магнитная буря 20-24 февраля 2022: график, влияние и что делать

Магнитные бури 20-24 февраля 2022 - как влияют и как пережить / ua.depositphotos.com

Затяжная магнитная буря с накопительным эффектом - вот что ожидает нас с 20 по 24 февраля 2022 года. Увы, плохое самочувствие в той или иной мере может настигнуть в этот период любого.

Пока бушует космическая непогода, не стоит забывать об элементарных правилах безопасности при магнитных бурях.

Как пережить космический шторм и когда стоит быть начеку, читайте далее.

Магнитная буря 20-24 февраля 2022

Первые геомагнитные колебания произойдут к вечеру 20 февраля. Они будут незаметными для тех, кто обычно не страдает от воздействия бурь.

Однако метеозависимым людям принесут вполне ощутимый дискомфорт, который в ночь с 20 на 21 февраля может обернуться мигренью и бессонницей. Так начнется магнитная буря 21 февраля мощностью в 4 балла.

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Магнитные бури 20-24 февраля 2022 могут привести к проблемам со сном / pixabay.com

От этого метеоудара пострадает в основном ментальное и эмоциональное состояние. Вероятны скачки настроения, проблемы с концентрацией внимания, нарушения сна. Специалисты советуют провести этот день в комфорте, избегая триггеров, способных обострить непросто психологическое состояние.

Космическая непогода стихнет уже к вечеру, чтобы вернуться 22 февраля с новой силой - на четверочку. Эта магнитная буря продлится целых три дня (с 22 по 24 февраля), и будет иметь аккумулятивный эффект.

Уже с утра 22 февраля метеочувствительные люди могут ощутить общую слабость и недомогание. К вечеру это состояние вероятно усугубится даже для тех, кто переживает метеомагнитные колебания без особых последствий.

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Пика в 5 баллов магнитная буря достигнет 23 февраля – "штормить" будет весь день, поэтому снижение уровня опасности до 4 баллов 24 февраля принесет вполне ощутимое облегчение. Однако расслабляться не стоит. Тщательно следите за своим физическим и психологическим состоянием вплоть до ночи на 25 февраля, когда геомагнитная ситуация стабилизируется.

На три дня февральской магнитной бури рекомендуется отказаться от алкоголя, кофеина и жирной пищи – от всего того, что дает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Также "сердечникам" стоит иметь при себе аптечку с препаратами, способными облегчить состояние в случае обострения.

С особым вниманием следует отнестись к поддержанию в организме водного баланса – обильное питье, напитки без газа и сахара (травяные чаи, чистая вода, несладкие компоты и морсы).

Магнитные бури 20-24 февраля 2022 - как помочь себе / pixabay.com

Не стоит пренебрегать также гигиеной сна; даже если вас мучает бессонница, или наоборот – сонливость, старайтесь не нарушать режим. Перед сном будет полезно проветрить спальню и заняться расслабляющей гимнастикой или медитацией.

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