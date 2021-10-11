Магнитная буря 12 октября 2021: чего ждать от удара в 5 баллов

Магнитная буря 12 октября 2021 - как пережить симптомы / 1zoom.ru

Рабочую неделю открывает сильная магнитная буря 12 октября 2021, которая по силе удара достигает красного уровня в пять баллов. По оценкам NASA, норма планетарного индекса Земли будет превышена в четыре раза – и достигнет отметки 20.

Сервис Магнитные бури Гисметео прогнозирует, что геомагнитные возмущения будут атаковать людей волнообразно: первый пик припадает на ночь, к утру сила удара немного снизится (до четырех баллов), но уже к 06:00 по Киеву – снова достигнет пяти баллов. Остаток вторника геомагнитные возмущения будут колебаться в пределах четырех-трех баллов.

Читайте такжеМагнитные бури в октябре 2021: месяц начнется с атаки в 5 балловОсобенно осторожными в это время стоит быть людям с пониженным иммунитетом, пожилым людям, беременным и детворе. Чаще всего подобные геомагнитные атаки провоцируют:

обострение хронических заболеваний;

головные боли различной степени тяжести;

скачки давления и приступы тахикардии;

проблемы с дыханием (одышка, головокружения) – отсюда и рекомендация хорошо проветривать помещения в такие периоды и чаще дышать свежим воздухом.

Магнитная буря 13 октября 2021 будет уже относительно слабой: она не должна превысить и трех баллов. А уже к вечеру среды геомагнитная обстановка обещает полностью стабилизироваться.

В ближайшие пару дней стоит тщательно следить за своим водно-питьевым режимом (чаще налегая именно на чистую воду и временно отказавшись от кофеина). Из рациона рекомендуется убрать тяжелую пищу, а из расписания тренировок – тяжелые нагрузки (особенно те, что нацелены на сердце). В то же время полезны контрастный душ по утрам, прогулки на свежем воздухе, йога и теплые травяные чаи в течение дня.

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