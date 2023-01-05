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Магнит для сильного пола в шикарной обертке: 6 женских имен, чьих обладательниц мужчины боготворят

5 января 2023, 12:03
Женщин с этими именами носят на руках до самой старости, ведь они оставляют в душах своих избранников неизгладимый след.
Женские имена, которые притягивают мужчин
Женские имена, которые притягивают мужчин / pixabay.com

Говорят, что на то, чтобы определить, будет ли женщина строить отношения с данным конкретным мужчиной, у нее в среднем уходит от 20 секунд до 1 минуты. У мужчин этот процесс длится дольше, потому что факторы для выбора партнерши у них порой слишком противоречивы.

Удивительно, но не последнюю роль для них играет имя женщины – как оно звучит, как перекатывается на языке, как они шепчут его на ушко возлюбленной, и выкрикивают его в гневе. Некоторые женщины, благодаря коду своего имени, привлекают особей противоположного пола чаще остальных.

Главред расскажет, какие женские имена притягивают мужчин, как магнит, и очаровывают на всю жизнь.

Спокойная и уверенная

Эти женщины часто и сами не отдают себе отчет о своей привлекательности, однако редко бывают одиноки. Натальи всегда окружены поклонниками, ведь их привлекает спокойная уверенность в себе, которую Наты излучают. К тому же Они имеют веселый и добрый нрав, не лезут в споре с мужчинами в бутылку и дают им почувствовать себя королем мира. И не важно, что с этой же спокойной улыбкой Наталья делает так, как решила она. Главное, что в итоге счастливы все. Именно с Натальей мужчина может признаться в своем окружении, что он подкаблучник, но будет делать это с превеликой гордостью, и с сияющей улыбкой на лице.

Женские имена, которые притягивают мужчин
Женские имена, которые привлекают мужчин / pixabay.com

Друзья-любовники

Гордая носительница имени Ольга может не обладать выдающейся внешностью в общепринятом понимании, однако у нее всегда определенно есть изюминка, которая завораживает мужчин буквально с первого взгляда. К тому же Оли имеют высокий интеллект, они увлекающиеся натуры, и это те женщины, которые буду сидеть рядом со своим партнером, и восхищенно наблюдать, как он самозабвенно занимается ерундой. Кто от такого откажется? Для своих мужчин Ольга – преданный друг и страстная любовница, которая, впрочем, никогда не растворяется в отношениях полностью, ведь умеет ценить себя.

Из стервы в зайку и обратно

Люда, Мила или Люся – все они оправдывают имя на 100%: они милы с людьми, и люди отвечают им взаимностью. Это обезоруживающее обаяние в сочетании с животным магнетизмом делает Людмил чрезвычайно привлекательными для мужчин. Пусть эти женщины и обладают противоречивым характером, они никогда не садятся своему партнеру на шею, и всегда предельно внимательны к деталям. От них не ускользает даже малейшая перемена в настроении, и на этом ценном "инструменте" они умело играют. Иным словами Люда точно знает, когда стоит быть стервой, а когда включить нежного котенка.

Женские имена, которые притягивают мужчин
Притягательные женские имена, которые нравятся мужчинам / pixabay.com

Героиня вашего романа

Маргарита несет в себе некую загадку, которую мужчина считает своим долгом разгадать. Именно эта практически мистическая загадочность, умение исчезать и появляться именно тогда, когда нужно, и виртуозная игра на мужских нервах заставляет тянуться к Марго мужчин авантюрных, даже если они сами о себе так никогда не думали. Рядом с такой женщиной они себя чувствуют героями приключенческих романов, тех, в которых главный герой с мужеством преодолевает множество препятствий, чтобы спасти прекрасную принцессу, и она, конечно же, очень ему за это благодарна.

Мягкая, но опасная

Кроткие и нежные Юленьки ассоциируются у мужчин в первую очередь с ощущением дома, поэтому с ними так хочется свить семейное гнездышко. С ними всегда легко, ведь кажется, что Юля всегда со своим мужчиной на одной волне – смотрят не друг на друга, а вместе в одном направлении. Меж тем под всей мягкостью и пушистостью скрывается стальной стержень, который лишь повышает привлекательность Юлии в глазах потенциального партнера. Она знает, чего хочет от себя, жизни и своего мужчины и всегда осуществляет свои планы, а не только строит их. Такая решительность мужчин пугает, но и захватывает одновременно.

Женские имена, которые притягивают мужчин
Женские имена, которые притягивают мужчин / pixabay.com

Праздник, который всегда с тобой

Женщина-фейерверк – яркая, непредсказуемая и зажигательная. Это все про Кристину. Сперва мужчины очаровываются нею, как блестящей игрушкой в витрине магазина. Но когда Крис все же оказывается в их руках, им сложно поверить в свое счастье – что эта умная, эмоционально развитая и сексуально привлекательная девушка делает именно с ними? И главный козырь Кристины как раз состоит именно в том, чтобы создать вокруг своего избранника такое окружение, в котором у него не буде сомнений – он любим, его ценят, и он действительно чего-то стоит в жизни. Кристины флиртуют одновременно со всем миром, но, тем не менее, хранят трогательную верность любимым мужчинам, на которую не способна любая другая женщина.

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