Магнит бедности и болезней: почему ножницы никогда нельзя приносить в дом

Как ножницы могут навредить семье и почему их нельзя приносить в дом.
Ножницы есть в каждом доме. Мало кто знает, но они использовались далеко не подручным способом, а в магических ритуалах.
Ножницы считают очень мощным оберегом в доме, который способен разрушить все хорошее.
Как отмечают эксперты, есть несколько примет про ножницы к которым стоит прислушаться, чтобы в жизнь не привлечь разочарования и бедность.
Нельзя дарить ножницы и приносить их в дом. Это опасный подарок, который предвещает проблемы, ссоры и бедность.
Если у вас случайно упали ножницы, это предвещает болезнь близких людей.
Нельзя ножницами играть, крутить и бросать. Такие привычки приносят вам бедность и огромные траты.
Случайно найти ножницы у порога, к большому негативу. Никогда не поднимайте и не берите найденные ножницы в руки и не приносите их домой.
Случайно сломать ножницы, к проблемам со здоровьем, которые будет трудно решить.
Лучше всего ножницы держать в закрытом виде и повесит на стену. А покупать их могут только хозяева дома.
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