Магнит бедности и болезней: почему ножницы никогда нельзя приносить в дом

Приметы про ножницы / pixabay

Ножницы есть в каждом доме. Мало кто знает, но они использовались далеко не подручным способом, а в магических ритуалах.

Ножницы считают очень мощным оберегом в доме, который способен разрушить все хорошее.

Как отмечают эксперты, есть несколько примет про ножницы к которым стоит прислушаться, чтобы в жизнь не привлечь разочарования и бедность.

Нельзя дарить ножницы и приносить их в дом. Это опасный подарок, который предвещает проблемы, ссоры и бедность.

Если у вас случайно упали ножницы, это предвещает болезнь близких людей.

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Нельзя ножницами играть, крутить и бросать. Такие привычки приносят вам бедность и огромные траты.

Случайно найти ножницы у порога, к большому негативу. Никогда не поднимайте и не берите найденные ножницы в руки и не приносите их домой.

Случайно сломать ножницы, к проблемам со здоровьем, которые будет трудно решить.

Лучше всего ножницы держать в закрытом виде и повесит на стену. А покупать их могут только хозяева дома.

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