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Люди рискуют каждый день, засыпая "в обнимку" с телефоном: чем это опасно для здоровья

6 сентября 2022, 19:01

Эксперты говорят, что с телефоном засыпать не стоит.

Телефон
Причины не засыпать с телефоном / скриншот

Многие из нас когда-нибудь засыпали во время пользования телефоном или намеренно оставляли его на своей кровати, но мало кто подозревает, что это может быть опасно для здоровья.

Почему вам не следует спать с телефоном

Он может поджечь подушку. Был случай, когда подросток из США проснулся от запаха гари. Его телефон, который был под подушкой, частично расплавился и обжег простыни и матрас.

Мобильные телефоны (а также планшеты, телевизоры и другие гаджеты со светодиодными экранами) излучают так называемый синий свет, который предполагают исследования может подавлять выработку вызывающего сон гормона мелатонина и нарушать наши циркадные ритмы.

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Это может быть связано с тем, что синий свет излучает длину волны, подобную дневному свету, что может заставить наше тело думать, что сейчас дневное время в любое время. Чтобы заснуть, когда вы хотите (и должны), выключите всю электронику за два часа до сна. А еще лучше, держите свой телефон и ноутбук в другой комнате, пока вы спите.

Куда класть телефон перед сном?

Эксперты говорят, что при сертификации устройства традиционно оценивается его воздействие на организм на расстоянии полуметра. Поэтому держать телефон следует на таком или большем расстоянии от головы.

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Автор: Сергей Кущ
телефон
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