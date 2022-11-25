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Люди перед употреблением добавляют несколько капель йода в воду: зачем они так делают

25 ноября 2022, 20:48

Эта хитрость с йодом особенно актуальна в военное время.

Йод, вода
Зачем в воду добавляют йод / скриншот Youtube

Йод для многих украинских семей в нынешних реалиях может быть незаменимым. Дело в том, что с его помощью можно убрать различные загрязнители из воды.

Есть два основных химических веществ, используемых для очистки воды: йод и хлор. Оба легкие, низкая стоимость и простота в использовании.

Йод доказал свою эффективность в уничтожении вирусов, бактерий и простейших микроорганизмов. Однако, чем холоднее вода, тем больше времени потребуется, чтобы очистить ее с йодом. Йод также может поглощать грязь и мусор в естественных условиях, поэтому дозировка будет всегда меняться.

Кроме того, беременным женщинам крайне противопоказано пить воду с содержанием химических веществ.

Обычно, йод используется только для краткосрочных целей, и не должны быть использованы в течение более трех месяцев подряд. Йод оставляет после себя неприятное послевкусие, которое не всем придется по душе.

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Автор: Сергей Кущ
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