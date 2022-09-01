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Люди кладут смартфон в холодильник и убивают сразу 3 зайца: как работает лайфхак

1 сентября 2022, 15:20

Считается, что незамысловатый лайфхак помогает избавиться от некоторых проблем.

Телефон
Зачем кладут телефон в холодильник / скриншот

Мобильный телефон стал неотъемлемой частью жизни для каждого человека. Многофункциональный девайс значительно упростил жизнь человека.

Многие слышали, что люди кладут смартфон в холодильник, но не догадываются в чем "фишка".

Все довольно просто: существует несколько причин, по которым люди кладут телефон в холодильник.

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Перегрев? Не проблема

Во-первых, считается, что так можно быстро охладить перегревшийся смартфон. Также для охлаждения можно использовать кондиционер.

Холод "ремонтирует" телефон

Телефон в холодильник советуют класть, если нужно быстро его разрядить. Также некоторые владельцы смартфонов кладут гаджеты в холодильник, если не ловит сеть, не работает Wi-Fi, Bluetooth, другие функции.

Эффективность данного способа не доказана, а вот низкие температуры могут негативно сказаться на работе устройства, поэтому так делать не стоит.

Чтобы заблокировать прослушку

Некоторые люди до ужаса боятся того, что их могут прослушивать. Именно поэтому они принимают радикальные меры.

Считается, что толстые стены холодильника и дополнительный изолирующий слой способны препятствовать прослушке, поглощая в себя также все электромагнитные волны. Это заблуждение: современные холодильники пока не способны быть настолько многофункциональными.

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Автор: Сергей Кущ
лайфхак телефон
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