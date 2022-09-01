Люди годами используют Звездочку неправильно: куда нельзя наносить мазь

Бальзам Звездочка имеет широкий спектр применения.
Всегда считалось, что мазь-бальзам Звездочка помогает при простудах, насморках и прочих аналогичных заболеваниях.
В состав оригинального препарата входят компоненты, которые сами вьетнамцы используют в своих лекарствах. Это полностью натуральный препарат, который состоит из ментола, камфоры, мятного, эвкалиптового, гвоздичного, вазелинового масел, пчелиного воска и парафина.
Как использовать Звездочку?
Во Вьетнаме, "родине" мази, врачи используют препарат с учетом точек акупунктуры - различных мест на теле человека, которые, по китайским традициям, отвечают за отдельные недуги.
Такие разогревающие бальзамы используют для обезболивания, увеличения кровотока, устранения отёков при проблемах со связками, сухожилями и суставами. Принцип их работы прост и очень эффективен: они согревают кожу, заставляют кровь прилить к месту нанесения, снимают отёчность, расслабляют мышечную ткань Звездочку можно втирать на определенные места: при головной боли - виски, простудное заболевание лечится втиранием в спину, грудь и живот.
Мазь также отлично помогает от комариных укусов — она сильно охлаждает кожу
Как не стоит использовать Звездочку
Бальзам ни в коем случае нельзя наносить на слизистые. Например, в нос. При попадании на такие участки мазь вызывает сильную реакцию и неприятные ощущения, которые могут не проходить несколько дней подряд.
Также подобные разогревающие мази часто используют неправильно — при различных травмах, растяжениях их не стоит втирать, а нужно просто нанести и подождать, пока мазь впитается. Разогревающие мази используют для обезболивания, увеличения кровотока, устранения отёков. Растирание может привести к дополнительному повреждению.
Если мазь используется для лечения простуды и улучшения самочувствия, то втирание не противопоказано.
Кому нельзя пользоваться Звездочкой
Все компоненты, входящие в нее являются очень сильными аллергенами. Если у вас когда-либо была аллергия на цветы, деревья и другие растения, этот препарат стоит использовать только после пробы — нанесите небольшое количество мази на внутреннюю сторону запястья. Если почувствуете раздражение, то "Звёздочку" вам использовать точно не стоит.
Также не стоит лечить этим препаратом детей до двух лет и беременных женщин — у обоих чувствительность к аллергенам заметно выше, чем у обычного взрослого человека.
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