Люди годами используют Звездочку неправильно: куда нельзя наносить мазь

Как правильно использовать мазь звездочка / скриншот

Всегда считалось, что мазь-бальзам Звездочка помогает при простудах, насморках и прочих аналогичных заболеваниях.

В состав оригинального препарата входят компоненты, которые сами вьетнамцы используют в своих лекарствах. Это полностью натуральный препарат, который состоит из ментола, камфоры, мятного, эвкалиптового, гвоздичного, вазелинового масел, пчелиного воска и парафина.

Как использовать Звездочку?

Во Вьетнаме, "родине" мази, врачи используют препарат с учетом точек акупунктуры - различных мест на теле человека, которые, по китайским традициям, отвечают за отдельные недуги.

Видео дня

Такие разогревающие бальзамы используют для обезболивания, увеличения кровотока, устранения отёков при проблемах со связками, сухожилями и суставами. Принцип их работы прост и очень эффективен: они согревают кожу, заставляют кровь прилить к месту нанесения, снимают отёчность, расслабляют мышечную ткань Звездочку можно втирать на определенные места: при головной боли - виски, простудное заболевание лечится втиранием в спину, грудь и живот.

Мазь также отлично помогает от комариных укусов — она сильно охлаждает кожу

Как не стоит использовать Звездочку

Бальзам ни в коем случае нельзя наносить на слизистые. Например, в нос. При попадании на такие участки мазь вызывает сильную реакцию и неприятные ощущения, которые могут не проходить несколько дней подряд.

Также подобные разогревающие мази часто используют неправильно — при различных травмах, растяжениях их не стоит втирать, а нужно просто нанести и подождать, пока мазь впитается. Разогревающие мази используют для обезболивания, увеличения кровотока, устранения отёков. Растирание может привести к дополнительному повреждению.

Если мазь используется для лечения простуды и улучшения самочувствия, то втирание не противопоказано.

Кому нельзя пользоваться Звездочкой

Все компоненты, входящие в нее являются очень сильными аллергенами. Если у вас когда-либо была аллергия на цветы, деревья и другие растения, этот препарат стоит использовать только после пробы — нанесите небольшое количество мази на внутреннюю сторону запястья. Если почувствуете раздражение, то "Звёздочку" вам использовать точно не стоит.

Также не стоит лечить этим препаратом детей до двух лет и беременных женщин — у обоих чувствительность к аллергенам заметно выше, чем у обычного взрослого человека.

Вам может быть интересно: