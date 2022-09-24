Люди годами едят орехи неправильно: как извлечь из них максимальную пользу

Зачем замачивать орехи/ скриншот

Не секрет, что орехи - очень вкусный и сытный продукт. Также они являються составляющей диетического рациона.

Питательная ценность этого продукта значительно возрастает при правильном употреблении. Главред разбирался, почему сухие плоды нуждаются в вымачивании.

Зачем замачивать орехи перед употреблением?

Повышение питательной ценности и улучшение пищеварения. Замоченные орехи и семена улучшают способность организма усваивать питательные вещества. Орехи и семена богаты питательными веществами и содержат питательные ингибиторы, которые защищают и обеспечивают выживание этих питательных веществ.

Замачивая орехи, вы минимизируете или устраняете питательные ингибиторы и другие токсичные вещества, поскольку они впитываются в воду. Без ингибиторов и токсичных веществ питательные вещества орехов и семян легче усваиваются. Кроме того, они легче усваиваются организмом и способствуют росту полезных бактерий в толстой кишке.

Более простое приготовление. Замачивая орехи и семечки, они становятся мягче и их легче смешивать. Их также становится легче использовать при создании заменителей молочных продуктов, содержащих хорошие, полезные жиры. Например, вы можете приготовить соус Альфредо, заменив сыр пармезан замоченными орехами кешью.

Улучшенный вкус и текстура. Замачивая орехи и семена, вы изменяете (улучшаете) их вкус. Замоченные орехи и семена гидратированы, поэтому их вкус немного более маслянистый и сливочный. По мере того как орехи впитывают все больше и больше воды, они становятся более пухлыми, а их текстура смягчается (подсказка: всегда полезно замачивать орехи и семена в емкости большего размера, чтобы у них было достаточно места для расширения).

Как замачивать орехи?

В основном, люди едят орехи без дополнительных добавок, в сыром виде. Но главное - это вымачивать ядра.

Для замачивания понадобятся следующие ингредиенты:

орехи;

соль;

вода.

Соотношение воды и орехов — 3:1. Большое значение для процесса имеет время: одним сортам достаточно 4 часов, а другие требуют длительной обработки: орехи грецкие — 4 часа; кешью — 6 часов; арахис, фундук — 8 часов; миндаль — 12 часов.

Орехи нельзя держать в одной и той же воде более 8 часов, желательно ее менять, а по окончанию обязательно необходимо промыть ядра под проточной водой и подсушить на пергаменте в духовке при температуре 50 °С не более 15 минут.

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