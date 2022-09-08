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Люди добавляют горчицу в воду во время мытья пола: зачем они так делают

8 сентября 2022, 16:26

Главред собрал три лайфхака с горчицей, которые полностью раскроют весь потенциал приправы.

Горчица
Как можно использовать в быту сухую горчицу / скриншот

Все привыкли использовать горчицу исключительно в кулинарии, но ее возможности на этом не заканчиваются.

Главред собрал три лайфхака, которые полностью раскроют весь потенциал приправы.

Моем пол с горчицей

Мало кто знает, что горчица обладает весьма неплохим антибактериальным эффектом, благодаря которому можно избавить пол от активности патогенной флоры. Благодаря мощной очищающей способностью, которая не наносит вреда поверхности, ваши полы будут блестеть.

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  • разведите в ведре с водой по большой ложке горчицы и соли.
  • такая смесь очистит до блеска даже самый грязный пол.

Добавляем горчицу в средство для мытья посуды

"Галы" и "Фэйри" может с легкостью заменить экологическое средство, которое не навредит организму, а также с легкостью справится с жиром.

  • Для этого нужно смешать в равных пропорциях обычную соду с сухой горчицей.
  • Средство принято наносить на влажную губку.

Горчица устранит неприятные запахи

Часто эта проблема возникает в холодильнике. Из-за слишком ароматной еды порой запах становится не самым приятным. Поэтому в обычной воде нужно развести ложку горчицы. Потом просто используем для привычного мытья.

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Автор: Сергей Кущ
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