Любой сорт помидоров будет сладким: как подкормить томаты солью

Если поливать томаты солевым раствором, даже не самые сладкие сорта дают очень вкусные плоды.

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Как подкормить томаты солью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Обычная поваренная соль может стать незаменимым помощником на огороде. Из этого продукта, который есть на каждой кухне, можно легко приготовить удобрение для подкормки томатов. Соль защитит томаты от заболеваний и сделает их более мясистыми и сахаристыми. Причем так улучшить вкус плодов можно независимо от сорта. Еще один немаловажный плюс такой подкормки - она дешевая и очень проста в приготовлении.

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Для чего поливать помидоры с солью

Электропроводность воды оказывает очень большое влияние на вкус томатов. Если этот показатель низкий, плоды будут водянистыми и безвкусными. Чтобы поднять электропроводность, воду нужно подсолить. Например, так делают испанцы, которые вынуждены поливать теплицы опресненной морской водой. В результате плоды имеют уникальный вкус, хотя урожайность немного снижается.

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Кроме того, солевой раствор для томатов поможет:

избавиться от садовых вредителей;

обогатить землю питательными элементами;

ускорить завязывание и созревание плодов.

После применения солевого раствора плоды получаются более крупными и сочными и дольше остаются свежими и сладкими. Также увеличивается срок их хранения.

Как подкормить томаты солью

Чтобы приготовить солевой раствор для подкормки томатов, вам понадобится:

1 стакан древесной золы;

1 столовая ложка соли;

10 литров воды комнатной температуры.

Золу и соль нужно развести в воде, тщательно перемешать и настоять в течение двух-трех часов. Под каждый кустик томатов вылить по 500 мл раствора.

Такую подкормку можно повторить каждые 10 дней.

Солевой раствор для томатов можно приготовить и без добавления древесной золы. Соль разбавляют в воде в таком соотношении: 1,5 ст. л соли на 10 л воды.

Этим раствором нужно поливать кусты один раз в неделю в течение всего августа.

Какие овощи можно поливать соленой водой

Солевая подкормка понравится огурцам, луку, свёкле, моркови, редису и репе.

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