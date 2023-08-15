Любой сорт помидоров будет сладким: как подкормить томаты солью

Обычная поваренная соль может стать незаменимым помощником на огороде. Из этого продукта, который есть на каждой кухне, можно легко приготовить удобрение для подкормки томатов. Соль защитит томаты от заболеваний и сделает их более мясистыми и сахаристыми. Причем так улучшить вкус плодов можно независимо от сорта. Еще один немаловажный плюс такой подкормки - она дешевая и очень проста в приготовлении.
Если вы хотите знать, как ухаживать за помидорами в последний месяц лета, читайте материал: Что нужно сделать с томатами в августе, чтобы плоды были сладкими и сочными.
Для чего поливать помидоры с солью
Электропроводность воды оказывает очень большое влияние на вкус томатов. Если этот показатель низкий, плоды будут водянистыми и безвкусными. Чтобы поднять электропроводность, воду нужно подсолить. Например, так делают испанцы, которые вынуждены поливать теплицы опресненной морской водой. В результате плоды имеют уникальный вкус, хотя урожайность немного снижается.
Кроме того, солевой раствор для томатов поможет:
- избавиться от садовых вредителей;
- обогатить землю питательными элементами;
- ускорить завязывание и созревание плодов.
После применения солевого раствора плоды получаются более крупными и сочными и дольше остаются свежими и сладкими. Также увеличивается срок их хранения.
Как подкормить томаты солью
Чтобы приготовить солевой раствор для подкормки томатов, вам понадобится:
- 1 стакан древесной золы;
- 1 столовая ложка соли;
- 10 литров воды комнатной температуры.
Золу и соль нужно развести в воде, тщательно перемешать и настоять в течение двух-трех часов. Под каждый кустик томатов вылить по 500 мл раствора.
Такую подкормку можно повторить каждые 10 дней.
Солевой раствор для томатов можно приготовить и без добавления древесной золы. Соль разбавляют в воде в таком соотношении: 1,5 ст. л соли на 10 л воды.
Этим раствором нужно поливать кусты один раз в неделю в течение всего августа.
Какие овощи можно поливать соленой водой
Солевая подкормка понравится огурцам, луку, свёкле, моркови, редису и репе.
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