Любовный гороскоп на октябрь-2022: когда лучшее время для новых знакомств, примирения и браков

Любовный гороскоп на октябрь 2022/ Главред, ua.depositphotos.com

Любовный гороскоп на октябрь 2022 обещает гармонию в отношениях. В этом месяце начинается благоприятное время как для того, чтобы наладить существующие отношения, так и для того, чтобы начать новые.

Поэтому в это время можно знакомиться на сайтах и встречаться в клубах по интересам. Об этом рассказал астролог Влад Росс в гороскопе на октябрь 2022.

Он отмечает, что в этом месяце Венера переходит в знак Терезы, то есть в знак брака. Поэтому в это время можно найти своего брачного партнера, и лучший период для этого – первые 20 дней месяца.

Многие в октябре почувствуют влечение к эстетике и романтике и будут радоваться общению с противоположным полом.

"Венера в Весах способствует налаживанию контактов, знакомствам, общению с партнерами, выяснению отношений, достижению компромиссов. Появится возможность помириться после ссоры с самыми близкими людьми, с которыми, казалось бы, напрочь были избиты горшки", – отмечает астролог.

Однако есть и две даты, которые опасны для отношений.

"Венера будет делать напряженные аспекты с Юпитером 21 октября и Плутоном 20 октября. Вблизи этих дат лучше не решать серьезные вопросы с партнерством", – отмечает Росс.

Однако помимо этих дат другие дни будут излучать успех для людей, которые находятся в отношениях или ищут их. Поэтому нужно пользоваться этим временем по максимуму, говорит астролог – проводить время с приятными людьми, читать романы, смотреть романтические фильмы и выбираться в красивые места на природе.

"Такое время бывает только около месяца в году, и оно принесет множество приятных моментов", – говорит Росс.

А вот после 23 октября на смену легкости и непринужденности могут прийти сильные чувства, секс, страстные увлечения и беспокойство. При этом тот период уже будет очень неблагоприятным для брака.

Раньше астролог Влад Росс назвал самые опасные дни октября 2022 года. По его словам, период катастроф и опасных транзитов ждет нас после 9 октября, когда Марс будет в квадрате к Нептуну.

Напомним, ранее таролог и волонтер Анастасия дала прогноз, что в мае 2023 года российская оккупационная армия начнет отводить свои войска с территории Украины. Она составила гороскоп войны на ближайшие девять месяцев.

Что стоит учитывать читателю Этот материал-ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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