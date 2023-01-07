glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Любовный гороскоп на неделю 9-15 января 2023: Тельцам – романтический ужин, Весам – вихрь событий

7 января 2023, 01:00
Астрологический прогноз для влюбленных расскажет, какие перипетии ждут вас в отношениях.
Любовный гороскоп на неделю 9-15 января 2023
Любовный гороскоп на неделю 9-15 января 2023 / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Тепло отношений, яркость чувств – величины не постоянные, если мы отвлекаемся на работу или друзей вторые половинки страдают. Любовный гороскоп на неделю 9-15 января 2023 расскажет, как оживить чувства и освежить отношения, а также подскажет, когда одинокие люди встретят своего человека.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Представителям этого знака, имеющим пару, стоит посвятить время общению. На этой неделе удастся найти общий язык со второй половинкой, а также с коллегами, родными и друзьями. Также любовный гороскоп на неделю Овнам советует больше слушать, чем говорить, помогать окружающим, чтобы получить приятные бонусы. На выходных обязательно нужно устроить романтический ужин. Также на этой неделе одиноким Овнам следует внимательно смотреть по сторонам. Рядом есть именно ваш человек.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

В начале недели представители земного знака будут погружены в рабочие вопросы, но затем звезды позволят спрятаться в объятиях любимого человека. Любовный гороскоп на неделю 9-15 января 2023 Тельцам советует использовать себе во благо активность, которой наградят вас звезды в середине недели. В конце недели можно смело приготовить что-то вкусненькое и порадовать любимого человека. Одиноким Тельцам пока звезды не обещают судьбоносную встречу.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Неделя начнется с большого количества событий, которые просто не оставят свободного времени. Новости и новые знакомства заберут остаток свободного времени. Любовный гороскоп на неделю Близнецам советует не дать возможности эмоциям поглотить вас. Во время принятия важных решений нужно сохранить холодную голову. Также неделя готовит романтические выходные. После активных рабочих дней можно смело расслабиться дома. Одиноким Близнецам можно и нужно сходить на вечеринку. Там возможно они познакомятся с интересным человеком.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Представители этого знака смогут схватить удачу за хвост на этой неделе. Они найдут общий язык со второй половинкой, а также Любовный гороскоп на неделю Ракам обещает успех в дружбе и общении. Рабочие вопросы удастся решить благодаря активному диалогу с коллегами и друзьями. Также стоит прислушиваться к мнению любимого человека. Одиноким Ракам звезды обещают успех в заключении союзов – в бизнесе, личной сфере. Все нужно успеть, чтобы стать любимым и полюбить.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе представители этого знака почувствуют, что отношения с любимым человеком начали остывать. Любовный гороскоп на неделю Львам советует добавить перчинки и теплоты. Это можно сделать с помощью романтических вечеров, ужинов вдвоем и прогулок под Луной. Также стоит больше времени уделить второй половинке на выходных. Одиноким Львам пока успех светит только в карьере, с личным успехом придется подождать.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Постоянный бег с работы домой и назад не способствует укреплению отношений. Если есть то, что вас беспокоит, поделитесь проблемой со второй половинкой. Любовный гороскоп на неделю Девам рекомендует поговорить с любимым человеком откровенно и решение проблемы обязательно найдется. Недомолвки и молчание могут спровоцировать конфликт. Выходные просто созданы для романтических вечеров и совместного отдыха.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Неделя закрутит представителей этого знака в вихре событий и дел, а ваша вторая половинка начнет обижаться на отсутствие общения. Любовный гороскоп на неделю 9-15 января 2023 Весам советует остановиться и уделить время любимому человеку. Дела можно отложить до лучших времен, а время посвятить совместной прогулке с мужем или женой. Звезды рекомендуют начать исправлять ситуацию уже в рабочие дни и не тянуть до выходных. Одиноким Весам светит изменение в личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Представителям этого знака захочется расширить границы и это будет полезно для отношений. Любовный гороскоп на неделю Скорпионам советует пригласить гостей или отправится в гости. Еще лучше провести с любимым человеком время вне дома. Отличным решением будет поездка на выходные за город. Общение и отдых только укрепят отношения. Одинокие Скорпионы окажутся в центре внимания, что принесет положительные изменения в личную жизнь.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Настало время заново открыть своего партнера, отношения заискрятся с новой силой. Чувства и эмоции не стоит закрывать в себе, лучше проявить их и обнять любимого человека. Любовный гороскоп на неделю Стрельцам обещает романтические вечера и нежность, но не стоит забывать о рабочем процессе. Работа не должна страдать от любовных эмоций, захлестнувших вас. Лучшим решением будет совместные выходные где-то за городом. Одинокие Стрельцы стоят на пороге судьбоносной встречи. Больше общайтесь и знакомьтесь.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Неделя начнется со встречи с бывшим партнером. Не стоит отказываться от общения, так как можно получить много интересных и хороших новостей. Благодаря этой встрече появится понимание о правильности принятого решения в прошлом. Любовный гороскоп на неделю Козерогам советует уделить время любимому человеку, который сейчас рядом с вами. Это укрепит отношения и поможет усилить уверенность в правильности выбора. Одиноким Козерогам нужно пойти на поводу у мамы или подруги, которые предлагают приятное знакомство.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Неделя начнется с мелких неприятностей и плохого настроения, но достаточно оглянуться вокруг и окунуться в себя. Источником любых неприятностей есть мы сами. Любовный гороскоп на неделю Водолеям советует изменить свой взгляд на мир и стать чуть мягче по отношению к коллегам на работе, любимому человеку. Выходные лучше посвятить совместным прогулкам или шопингу с любимым человеком. Одиноким Водолеям светит успех на работе и в делах, но не в личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Представители этого знака погружены в решение рабочих вопросов и задач, но человек, который рядом сейчас страдает от недостатка внимания. Груз ответственности можно разделить с любимым человеком и исправить ситуацию в отношениях. Любовный гороскоп на неделю Рыбам рекомендует откровенно поговорить со второй половинкой и показать, что что вы нужны друг другу. Одиноким Рыбам звезды приготовили сложный выбор, сделав который вы сможете изменить свою личную жизнь.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам будет интересно:

любовный гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:00

Любовный гороскоп на неделю 9-15 января 2023: Тельцам – романтический ужин, Весам – вихрь событий

00:10

Гудков рассказал, почему распад России опасен для УкраиныВидео

06 января, пятница
23:35

Путин хочет мобилизовать еще полмиллиона россиян для нового наступления: в ГУР раскрыли план КремляВидео

23:06

"Будут немедленно предоставлены": в США раскрыли детали крупного пакета военной помощиВидео

23:05

Гороскоп на завтра 7 января 2023: Овнам – активность, Ракам – беспокойство, а Рыбам – ссоры

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:25

Трибунал над Путинным станет ударом для российских элит: оппозиционер назвал последствияВидео

22:22

Оккупационная армия концентрирует группировку для проведения наступательных действий - ОПВидео

22:15

Военный эксперт рассказал, стоит ли бояться российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"Видео

21:38

Ремонт, от которого все будут в восторге: самые модные обои 2023 года

Реклама
21:34

Гудков откровенно рассказал, хватит ли РФ оружия на целый год и может ли она получить помощь извнеВидео

21:19

Patriot прикроет небо: в ФРГ раскрыли детали помощи для УкраиныВидео

21:14

"Гаага хлопает в ладоши и готовит камеру": Гиркин яростно разругал Путина за "перемирие"Видео

21:01

ВСУ разбомбили базу оккупантов на Херсонщине: в Генштабе рассказали "горячие" подробностиВидео

20:51

Какие 2 вещи нельзя нарушать на Рождество 2023, чтобы беду не привлечь: приметы на 7 январяВидео

20:28

"Процесс пошел": Арестович назвал регион, куда РФ бросит все свои силы для наступленияВидео

20:21

От HIMARS до "убийц танков": США объявили рекордный пакет помощи для ВСУВидео

20:17

Путин будет драться за Крым: российский политик объяснил, почему диктатор откажется от ДонбассаВидео

20:14

Тополя сажали везде: зачем в СССР создали ад для аллергиков и уборщиков

19:51

"Оккупанты - в земле": на Запорожье склад БК взорвали вместе с сотнями россиянВидео

19:20

Последний шанс Путинамнение

Реклама
19:00

"Всегда улыбчивый и искренний": в боях под Бахмутом трагически погиб известный украинский стронгмен

18:29

Гражданин РФ мощно обругал Путина в своем паспорте, чтобы его не выгнали из Украины – ГПСУВидео

18:00

Пойдут ли власти Украины на аморальные компромиссы с Россией: что думают украинцыВидео

17:39

"Шаг к миру": президент Венгрии похвалила Путина и опозорилась перед всем миромВидео

17:35

ПЦУ проведет богослужение в Лавре: религиовед предупредила о подготовке провокаций УПЦ МПВидео

17:33

Обогнали Иран, Израиль и Германию: ВСУ впервые попали в ТОП-15 армий мираВидео

17:10

Все будет очень вкусно: когда и как нужно солить картофель, чтобы не испортить блюдоВидео

16:54

"Примитивный обман": у Зеленского жестко ответили на предложение РФ о "перемирии"Видео

16:48

Румяная корочка обеспечена: как правильно жарить картофель, чтобы все попросили добавкиВидео

16:35

Не все равно, как хранить вино: лучшие способы сберечь благородный напитокВидео

16:31

Пушистый барометр: почему кошки закрывают нос лапами или хвостом

16:27

Германия передаст Украине около 40 БМП Marder и систему Patriot в первом квартале 2023 годаВидео

16:23

ВСУ пойдут в наступление в 2023 году: Данилов раскрыл сценарий нового этапа войныВидео

15:53

Выход к Азову с заходом в Крым: военный эксперт назвал направление контрнаступления ВСУВидео

15:53

"Родился в Украине, но погиб за интересы России": ВСУ ликвидировали предателя из Никополя

15:30

Взлетят цены на бензин и автогаз: в Украине планируют резко увеличить акцизы на топливоВидео

15:29

Никакой химии и вреда для волос: как осветлить пряди домашними средствамиВидео

15:19

Аварийные отключения света в Украине: Шмыгаль предупредил о рисках из-за похолодания и ударов РФВидео

15:01

"Мы смещаемся достаточно далеко": ясновидящий спрогнозировал новую дату конца войныВидео

14:59

Путь будет непростым: Гудков рассказал, что будет с Украиной после войныВидео

Реклама
14:58

"HIMARS на ваши головы": Арестович ответил на провокацию оккупантов насчет "перемирия"Видео

14:30

"Он этого не понимает": экс-депутат Госдумы РФ объяснил, когда наступит коллапс режима ПутинаВидео

14:04

Тяжелая техника Запада усилит мощь ВСУ, но точку на войсках РФ поставят ракеты ATACMS – ПодолякВидео

14:00

Епифаний объяснил, можно ли в один момент запретить УПЦ МПВидео

13:58

Убийцы, наркоторговцы и рецидивисты: "вагнеровцы" выходят на свободу за участие в войнеВидео

13:40

"Это невозможно": Гудков объяснил, почему война России и Украины не продлится 10 летВидео

13:26

"Энергосистема не в состоянии покрыть потребление": в Украине ухудшится ситуация с отключениями светаВидео

13:16

Выжившие морпехи РФ сбежали с поля боя: ВСУ выбили оккупантов из-под ГуляйполяВидео

13:06

На каждую полку по брусочку: для чего люди кладут мыло в шкаф

13:00

"Две устрицы": известный продюсер пояснил, почему братья Меладзе достойны бойкотаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять