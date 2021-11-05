Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября: расставание, служебный роман или счастливые перемены

Любовный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Понедельник станет счастливым днем для многих представителей зодиакального круга. Но уже в среду и четверг повышается вероятность скандалов и конфликтов, поэтому все запланированные свидания стоит перенести на конец недели. В семейных парах разногласия могут случаться на бытовой почве или из-за денежных вопросов.

О том, для кого из знаков повышается риск краж и поломок ценного имущества, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 8-14 ноября: риск ограбления или успех в денежных вопросах.

Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Овен

Ваши социальная и личная жизнь будут тесно переплетены на этой неделе. Вероятно, вы почувствуете желание сделать следующий шаг в отношениях и объявить о помолвке или открыто заявить о своем союзе. Не исключено предложение руки и сердца. Повышается возможность возникновения служебного романа. Вашей пассией может стать начальник или чиновник. Ваша личная жизнь будет на виду, поэтому нужно постараться, чтобы она была безупречной. Тайны могут выплыть наружу.

Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Телец

Идеальный день для романтического свидания – понедельник. Потом в личной жизни необходимо взять небольшую паузу до конца недели. В личной жизни семейных Тельцов не исключается возможность возникновения разногласий и конфликтов со второй половинкой. В субботу ссоры могут дойти до расставания. Однако уже в воскресение можно заняться укреплением союза – этот день будет наполнен романтическими моментами.

Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Близнецы

На этой неделе в личной жизни Близнецов полный штиль. Новые знакомства и свидания ждут лучших времен. Для семейных представителей знака Венера в Козероге располагает к решению вопросов общего бюджета. Лучше всего сделать это в понедельник, так как уже в средине недели обстановка будет взрывоопасная и достичь договоренностей вряд ли получится. В конце недели проводите больше времени с партнером, но избегайте лишних растрат.

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Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Рак

Эта неделя принесет Ракам счастье в любовной сфере. Отношения, которые начались в этом периоде, будут прочными, надежными и наполнены любовью. Вам придется по душе практичный подход вашей второй половинки к совместному будущему. Эта неделя благоприятна для свадьбы. Однако не стоит идти под венец в субботу. Начало недели может порадовать вас счастливыми переменами и приятными сюрпризами.

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Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Лев

Любовную лодку Львов изрядно потрепают волны на этой неделе. Повышается вероятность ссор с возлюбленными. Возможно, скандал произойдет на бытовой почве. В пятницу день пройдет ровно, однако уже в субботу возможен новый виток конфликтов из-за срыва домашних планов. Не самый лучший период, чтобы знакомить свою вторую половинку с родителями.

Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Дева

В личной жизни Дев затишье. Эта неделя пройдет без романтических свиданий и новых знакомств. Обстановка в отношениях будет практичной и это не может вас не радовать. Вы любите стабильность и предсказуемость. В пятницу ваша вторая половинка порадует вас неожиданным сюрпризом, который придется вам по душе.

Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Весы

В течение четырех месяцев Венера будет царствовать в созвездии Козерога. Такое положение планет пробудит внимание Весов к семейным отношениям. Этот длительный период будет способствовать укреплению отношений в паре. Вы проявите максимум усилий, чтобы дома царили любовь и взаимопонимание. На этой неделе можно познакомить партнера с родителями или подготовить почву для более серьезных шагов: переезда или предложения руки и сердца.

Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Скорпион

В средине недели вам будет сложно сдерживать свои негативные эмоции. Тенденции периода не располагают к общению, взаимопонимания со своей второй половинкой будет достичь сложно. Вы оба будете твердо стоять на своем, и это станет причиной конфликтов. В субботу ссоры могут затронуть, как и семейных представителей знака, так и тех, кто пока только проживает со своими партнерами.

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Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Стрелец

Ваша личная жизнь будет продолжаться в том же ритме, как и на прошлой недели. Если у вас были романтические свидания, стоит ожидать их и в этом периоде. Если было затишье – оно перейдет в этот период за вами. Появится возможность решить свои финансовые проблемы с помощью партнера или получить приятный подарок. В целос ситуация на любовном фронте порадует вас стабильностью.

Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Козерог

Личная жизнь для Козерогов выходит на первый план. Возможно, начало романтических отношений и влюбленность. Отношения могут стать сигналом вашего самовыражения. Именно в союзе вы будете проявлять себя по-максимуму и показывать на что вы способны. Внимание партнера и комплименты повысят вашу уверенность в собственных силах. Инициатива в любых начинаниях будет успешной и вернется сторицей. Можно рассчитывать на серьезные долгосрочные отношения.

Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Водолей

Водолеям не стоит ожидать от этой недели головокружительных любовных поворотов. В понедельник возможна интересная переписка с поклонником в интернете или тайное свидание. В средине недели водоворот профессиональных обязанностей поглотит ваше внимание полностью, тут будет не до романтических приключений. Неожиданные семейные события могут изменить ваши рабочие планы.

Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Рыбы

Рыбы могут почувствовать скуку в сфере личных отношений. Венера в Козероге – дама практичная и почти не оставляет места бурным страстям и романтичной жертвенности, тому что так привлекает представителей знака. Однако те, кто в союзе будут замечать, что отношения с возлюбленным становятся крепче. В конце недели свободные Рыбы могут отправиться на свидание – оно принесет массу незабываемых моментов.