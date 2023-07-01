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Любовный гороскоп на неделю 3-9 июля: Овну – испытание, Скорпиону - недовольство

Елизавета Бельмас
1 июля 2023, 14:18 обновлено 1 июля, 14:28
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Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет решение проблем, а кого приятное время.
Любовный гороскоп на неделю 3-9 июля
Любовный гороскоп на неделю 3-9 июля / коллаж: Главред, фото: exels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит слышать партнера, а кому быть более внимательным.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Эта неделя не будет гармоничной для представителей солнечного знака Овна. Это будет время испытаний. Возможно, вы переживаете некоторую печаль и трудности, но не позволяйте этому влиять на ваши отношения. Лучший способ - быть откровенным. Открыто обсуждайте свои проблемы с партнером.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Уроженцев этого солнечного знака ждут позитивные перемены. Вы можете переехать в новый район или город, где ваш уровень комфорта повысится. Вы разделите большую связь со своим партнером, и любовь будет расти. Помимо поддержки семьи, Тельцы будут наслаждаться брачным блаженством. Если вы хотите прибавления в семье, карты благоприятны.

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Уроженцам Близнецов придется добавить остроты в свои отношения. Карты благоприятны для укрепления отношений. Совместный отдых будет хорошей идеей, чтобы разжечь искру и страсть. Уважайте своего партнера и не принимайте его как должное.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Уроженцам этого солнечного знака нужно быть более общительными со своими партнерами. То, что для вас легкомыслие, может быть актуально для вашего партнера, и в успешных отношениях вам нужно придавать большое значение симпатиям и антипатиям вашего партнера. Находите решения проблем, а не заметайте их под ковер.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Уроженцы Льва в целом имеют высокое эго и должны прилагать сознательные усилия, чтобы не быть эгоистичным все время. Ожидается, что партнеры примут недостатки друг друга, но также должны работать над улучшением своих отношений. Возможно, вы столкнулись с некоторым стрессом в семье, который скоро пройдет.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Уроженцы солнечного знака Девы вряд ли будут иметь приятную неделю с точки зрения отношений. Даже если вы не наслаждаетесь гармонией со своим партнером, не будьте агрессивны и не используйте резких слов. Раны, нанесенные словами, заживают медленнее всего.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Уроженцы Весов могут пренебрегать своими партнерами на этой неделе из-за их обязательств, и партнер может не принять это. Совет состоит в том, чтобы обсудить свои проблемы с партнером и попросить его о сотрудничестве. Члены семьи тоже могут жаловаться.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут быть недовольны своими партнерами. Вам нужно сломать рутину. Попробуйте сделать что-то другое. Ужин при свечах или совместное мероприятие — хорошая идея.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Уроженцы этого солнечного знака могут чувствовать себя не очень комфортно в своих отношениях. Жертвовать и идти на компромиссы — это хорошо, но не позволяйте этому задевать ваше уважение. Установите рабочие уравнения. Семейные связи улучшатся и доставят вам удовольствие.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Пары могут испытывать клаустрофобию в своих отношениях и испытывать сильные перепады настроения. Работайте над собой и не делайте это привычкой. Работайте над недостатками друг друга и принимайте своих партнеров такими, какие они есть. Работайте над этим вместе, чтобы обрести мир и гармонию.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Уроженцы Водолея будут в хорошем и счастливом настроении и хотели бы побаловать себя забавными вещами. Это хорошее время, чтобы провести вместе. Используйте это время как возможность для развития ваших отношений.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Уроженцы Рыбы приспосабливаются и отдают, поэтому они обычно наслаждаются хорошими отношениями. Эта неделя может быть немного напряженной, так как вы будете заняты слишком многими делами. Пары, ожидающие новостей о беременности, не будут разочарованы. Вы будете наслаждаться хорошим временем с семьей и друзьями.

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