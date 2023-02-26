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Любовный гороскоп на неделю 27 февраля - 5 марта: Козерогу – возможности, Львам - романтика

26 февраля 2023, 14:07
Астрологи рассказали о том, какие изменения в личной жизни ожидают всех представителей зодиакального круга.
Любовный гороскоп на неделю 27 февраля - 5 марта
Любовный гороскоп на неделю 27 февраля - 5 марта / коллаж фото pixabay

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разные изменения, однако астрологи подсказали что делать, чтобы отношения и жизнь были легче.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

У Овнов всё достаточно просто: ушла страсть – ещё есть время восстановить, закончились отношения – не стоит заглушать боль новыми людьми. Все гениальное просто, так что отношения в жизни Овнов зависят полностью от принятых ими решений и умения общаться.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Несмотря на то, что Тельцов будут раздражать черты партнера – не стоит давать себе разрешение портить отношения. Куда лучше объяснить свое отношение к некоторым вещам и постараться решить проблемы вместе с любимым человеком.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

У Близнецов на грядущей неделе ожидаются разочарования от неоправданных ожиданий, однако это не говорит о том, что Близнецы выбрали плохого партнера. Также стоит не обсуждать с партнером вещи, которые могут его обидеть.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

К ссоре с партнером приведет абсолютное нежелание уступать и искать компромисс. Особенно полезно в этот период вернуться на начальный этап и добавить в отношения романтики и изюминку. Главное – не давать бытовой жизни разделить два влюбленных человека.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Сейчас Львам необходимо уделить много времени улучшению пространства в котором они живут с партнером. Также звезды советуют не обременять любимого человека спешкой в принятии решений и просто наслаждаться пребыванием вдвоем.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Сейчас необходимое условие – не давать партнеру поводов для ревности и вспоминать о прошлом. Всё, что связано с прошлым – может испортить отношения и привести к разрыву. Постарайтесь держать свои эмоции при себе и быть мягче.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Сейчас не стоит принимать любовные советы от тех, чья личная жизнь не является для вас примером, такие наставления вам не помогут и вашу жизнь не сделают лучше. Также Весы могут утомить от количества работы партнера, однако скоро это пройдет.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Грядущая неделя может принести маленькие недопонимания и ссоры из-за бытовых вопросов. Не стоит предавать этому большое значение, ведь совсем скоро все это забудется. А для тех, кто уже давно хочет поставить точку – время настанет на этой неделе.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам нужно принять тот факт, что партнеру необходимо много личного времени и границы личного пространства стоит соблюдать, а не нарушать, чтобы партнер чувствовал себя комфортно. Для этого на грядущей неделе стоит уделить больше времени себе, чем партнеру.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Для тех, кто чувствует, что отношения немного испортились – неделя подарит возможность почувствовать дух романтики и партнерства, а для тех, что давно вкладывается в отношения на взаимной основе – наконец-то придут долгожданные изменения в лучшую сторону.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

У Водолеев ожидается прекрасная неделя, наполненная приятными впечатлениями от общения с потенциальным партнером. Главное не забывать балансировать между чувствами и логикой, иначе можно не заметить важных знаков.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбам на грядущей неделе не стоит делать выводы о партнере по его ошибкам, ведь ошибаются периодически все. Сейчас у партнера достаточно сложный период, в который стоит оказать ему поддержку, чтобы в будущем отношения укрепились.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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