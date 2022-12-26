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Любовный гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января: расставания, боль и новые встречи

26 декабря 2022, 09:24
Астрологи рассказали о том, что ждет каждый знак Зодиака в личной жизни в последнюю неделю 2022 года.
Любовный гороскоп на неделю для все знаков Зодиака
Любовный гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января / wowbiz.ro

Последняя неделя года не будет простым для романтических отношений, но нет ничего невозможного и все трудности решатся. Главным заданием на неделю для всех знаков Зодиака будет внимание к своим чувствам и сердцу.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Искренность, мягкость и открытость к своей второй половине – залог пути друг другу навстречу. Сосредоточьтесь на желании достигать понимания и доверять друг другу ещё больше. Сейчас самое время попытаться подогреть страсть с отношениях.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Личная жизнь Тельцов в последнюю неделю уходящего года будет абсолютно спокойной и развивающейся. Одинокие встретят того, кто украсит их будни, а влюбленные ощутят желание развивать отношения и становиться еще ближе.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Представители знака Близнецов должны хорошенько постараться выходить из привычных условий и рисковать, тогда у них появится ещё один шанс стать ещё счастливее. В последнюю неделю декабря личная жизнь Близнецов будет энергичной и обновленной.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Всё дело в балансе – это задание Раков в личной жизни на этой неделе. Профессиональные трудности никогда не должны становиться на первое место и отодвигать любовь на второй план. Как бы ни было трудно – старайтесь найти время на нежную встречу с любимым человеком.

Любовный гороскоп на неделю - Лев

Для того, чтобы в личной жизни не было конфликтов и непонимания – важно так спланировать неделю, чтобы времени хватило на всё. Взаимная привязанность поможет вам найти общий язык и избежать претензий друг к другу.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

У Дев в последнюю неделю 2022 года наконец-то закончится напряженный период и наступит момент сближения с любимым человеком. Абсолютно романтическая и наполненная приятными моментами неделя ожидает Дев.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Для Весов самым главным в отношениях является не буря эмоций и ураган ощущений, а спокойствие и тихое счастье. Именно так на этой неделе и будет – Весы смогут насладиться отношениями и их течением сполна.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Звезды, к сожалению, приготовили Скорпионам достаточно трудную неделю – возможны расставания и разводы. Однако зная свои опоры, представителям этого знака удастся пройти этот сложный период с минимальными потерями. Главное помнить – лучшее впереди.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Неделя испытаний для Стрельцов, когда все придется держать под контролем. Важно – не урезать время встреч и не давать поводов для ревности. Приятными днями для Стрельцов в личной жизни будут четверг и пятница.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Несмотря на то состоят ли Козероги в отношениях, им нужно прикладывать равные усилия для того, чтобы быть счастливыми. Сейчас важно и в начинающихся, и в уже давних отношениях стараться добавить новые впечатления и больше романтики.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Неделя соблазнов для Водолеев. Захочется пообщаться с кем-то вне отношений, однако очень важно помнить, что нет ничего хуже обмана своего близкого человека и игры на струнах его души. Не забывайте, что краткие увлечения – это ловушка.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

К Рыбам в последнюю неделю этого года придет облегчение. Во всех отношениях наконец-то можно будет расслабиться и начать понимать друг друга. Сейчас самое время забывать прошлые обиды, идти на компромиссы и достигать понимания.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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