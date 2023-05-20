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Любовный гороскоп на неделю 22-28 мая: Водолеям – шанс на любовь, Овнам - предложения

Елизавета Бельмас
20 мая 2023, 17:36 обновлено 20 мая, 17:44
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Астрологи рассказали о том, какие изменения в личной жизни ожидают всех представителей зодиакального круга.
Гороскоп на завтра 18 марта 2023
Гороскоп на завтра 18 марта 2023 / коллаж фото ua.depositphotos.com

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит думать перед принятием решений, а кому наслаждаться и всё.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Одиноким будут поступать предложения об отношениях, и это отличная возможность связаться с кем-то, кто вам нравится. Тем, кто в браке, чтобы избежать недопонимания, которое может привести к отдалению в вашем браке, постарайтесь поддерживать ясное и здоровое общение.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Движение Марса предполагает, что у вас есть потребность раздумий, прежде чем принимать важное решение относительно брака. Венера дает положительный результат с точки зрения брака, если он по любви.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе супружеские отношения требуют внимания. Будьте вежливы и скромны со своим партнером. Цените своего супруга за его/ее присутствие в вашей жизни, это укрепит ваши отношения. Любовь и романтика примут новый оборот.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Марс может вызвать некоторую напряженность в ваших отношениях на этой неделе из-за агрессивного подхода, а также из-за требовательного темперамента; в результате ваш супруг может захотеть создать некоторое пространство между собой и вами в партнерстве. Те из вас, кто разведены или воспитывают своих детей в одиночку, могут иметь возможность поговорить с кем-то, кто находится в такой же ситуации, как и вы, и кто вас понимает.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе Венера и Меркурий могут помочь одиноким найти спутника жизни. Но в то же время Сатурн и Луна советуют оставаться внимательными к своему. Женатым аборигенам рекомендуется избегать агрессивных контактов со своим супругом, поскольку это может вызвать у них стресс.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Некоторые из вас могут получить предложение об отношениях. Меркурий и Солнце советуют вам избегать ненужных споров и быстрых ответов в ваших романтических отношениях. Отсутствие поддержки со стороны может усложнить ситуацию.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Могут возникнуть неблагоприятные вибрации, которые могут значительно нарушить вашу связь с партнером. Перестаньте думать негативно. Эти мысли бесполезны и только напрягаю. Возможно, вы сможете точно определить слабые места в отношениях, что поможет вам заложить прочную основу для будущих отношений.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Несмотря на несколько проблем в начале этой недели, ваша романтическая жизнь будет фантастической. Иногда вы можете быть раздражительным и напористым, что может привести к проблемам.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Влияние звезд на этой неделе предсказывает, что одиноких людей на этой неделе интересует только веселая часть их любовных отношений. В их подходе будет отсутствовать приверженность. Они могут хотеть насладиться только романтикой.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Это может быть прекрасная неделя для любви и отношений. Людям, которые уже состоят в романтических отношениях, на этой неделе повезет больше. Ваши отношения будут устойчивыми и гармоничными по большей части. Если вы хотите улучшить взаимопонимание, обязательно говорите о своих эмоциях свободно, ничего не скрывая.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Новые отношения, скорее всего, добавят остроты в вашу жизнь. Есть шансы на свежий воздух любви в вашей жизни, если вы одиноки. Но вам может потребоваться еще некоторое время, чтобы принять решение по этому вопросу.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Планетарные влияния будут в вашу пользу, если вы одиноки и хотите выразить свои чувства тому, кого любите, и укрепить ваши отношения. Огромные эффекты планет могут наполнить вашу жизнь вновь обретенной любовью и счастьем.

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