Любовный гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Рыбам – разговор по душам, Ракам – испытания

Астрологический прогноз подскажет, как могут сложится отношения в паре на следующей неделе.

Любовный гороскоп на неделю / pixabay.com

Звезды, планеты и светила изменили положение, что не может пройти незамеченным для взаимоотношений людей. Эмоции и чувства в первую очередь меняются под влиянием Луны. Любовный гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023 для всех знаков зодиака расскажет, кому предстоит серьезный и откровенный разговор, а кто может наслаждаться прочными отношениями.

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Любовный гороскоп на неделю - Овен

Неделя обещает волну страсти, под влиянием которой представители огненного знака будут совершать смелые и рискованные поступки. Любовный гороскоп на неделю Овнам советует решить сложные жизненные ситуации, чтобы получить счастье в личной жизни. Также появится необходимость пойти на личные жертвы. Если Овен влюблен по-настоящему, то он сможет преодолеть любые препятствия.

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Любовный гороскоп на неделю - Телец

Представители земного знака на грядущей недели смогут укрепить свои любовные отношения. Любовный гороскоп на неделю Тельцам обещает, что и чувства партнера будут лишь крепнуть. Это позволит расслабиться и не ждать подвоха друг от друга, а наслаждаться обществом любимого человека. Также неделя будет успешной для одиноких Тельцов. Звезды обещают новое знакомство с серьезным и надежным человеком.

Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Представителям этого знака не стоит откладывать серьезный разговор со второй половинкой, который они давно планировали. Любовный гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023 Близнецам советует обговорить с партнером все, что накипело на душе и определить дальнейшую перспективу вашего романа. К разговору нужно подготовиться и продумать ответы на вопросы, которые может поставить партнер. В частности, подумайте о том, любите ли вы этого человека и готовы ли узаконить отношения.

Любовный гороскоп на неделю - Рак

Звезды на следующую неделю приготовили настоящие испытания на прочность. Любовный гороскоп на неделю Ракам обещает конфликтные ситуации с любимым человеком, которые могут перерасти в более серьезные обиды и конфронтации. При этом интуиция поможет вам уйти от неприятностей в отношениях и вовремя остановиться. Дайте партнеру выпустить пар и высказаться. После эмоционального всплеска последует примирение.

Любовный гороскоп на неделю - Лев

Грядущая неделя может принести неприятные ситуации в отношениях. Львы будут считать, что их недостаточно ценят близкие, что к ним придираются из-за мелочей. Любовный гороскоп на неделю советует отбросить эмоции и посмотреть на замечания любимого человека с рациональной точки зрения. Вы поймете, что в словах второй половинки есть правда, поэтому нужно присмотреться к собственным поступкам.

Любовный гороскоп на неделю - Дева

На этой неделе поклонники, которые уже давно "подбивают клинья", удвоят свои усилия. Любовный гороскоп на неделю 20-26 февраля Девам советует выбирать не самого настойчивого, а того, к кому лежит душа. Также нельзя руководствоваться другими эмоциями – жалостью, например. Такой союз не просуществует долго, а действительно ваш человек может уйти навсегда.

Любовный гороскоп на неделю - Весы

События и обстоятельства сложатся таким образом, что вы вынуждены будете принять решения. Они будут важными и смогут повлиять на будущее, поэтому стоит подойти к этому процессу со всей ответственностью. Любовный гороскоп на неделю Весам советует обдумать каждую деталь и даже возможность продолжения отношений с любимым человеком. В момент принятия решений нужно руководствоваться подсказками сердца.

Любовный гороскоп на неделю - Скорпион

В ближайшие дни представителям водного знака не стоит ожидать ничего хорошего, если любовь и отношения для вас – что-то незначительное. Любовный гороскоп на неделю Скорпионам советует проявить внимание и заботу по отношению ко второй половинке, быть открытыми по отношению друг к другу и честными. Вы сможете сохранить отношения или же примите обоюдное решение о расставании.

Любовный гороскоп на неделю - Стрелец

На следующей неделе представителей огненного знака ждут неприятности. Любовный гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023 Стрельцам обещает отмененное свидание или же вам нужно будет изменить планы и отказаться от встречи. Не стоит огорчаться, так как обоюдные чувства победят любые противоречия, и встреча состоится.

Любовный гороскоп на неделю - Козерог

На следующей неделе представителям земного знака нужно будет открыто показать свои чувства партнеру, проявить свои эмоции. Любовный гороскоп на неделю Козерогам советует говорить открыто, как о негативных эмоциях, так и о положительных. Если вы скажете о том, что вам не нравится или доставляет дискомфорт, партнер изменит свое поведение и отношение к вам. Поэтому стоит высказаться и не утаивать эмоции.

Любовный гороскоп на неделю - Водолей

На следующей неделе нужно избегать чрезмерной жесткости, а также сменить гнев на милость по отношению к близкому человеку. Любовный гороскоп на неделю Водолеев предупреждает о том, что партнер может устать от постоянных придирок. Он может усомниться в чувствах и в необходимости продолжения отношений. Поэтому стоит лишний раз его похвалить и проявить нежные чувства, что любимый человек знал о том, что он ценен.

Любовный гороскоп на неделю - Рыбы

Представителям водного знака нужно прекратить держать в себе эмоции. Они должны вырваться наружу. Любовный гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023 года Рыбам советует сказать о своих чувствах близкому человеку. Это станет толчком для развития отношений и их укрепления. Если вы решитесь на проявление чувств, сможете принять решение, о котором не пожалеете, так как любимый человек испытывает аналогичные эмоции.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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