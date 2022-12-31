Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 января: звезды рассказали о грядущих конфликтах и новых встречах

Астрологический прогноз на неделю 2-8 января поможет быть готовым к расставаниям и конфликтным ситуациям, однако ход судьбы всегда можно изменить.

Любовный гороскоп на неделю 2-8 января / Фото pixabay.com

Первая неделя нового 2023 года удивит абсолютно разными поворотами судьбы в личной жизни. Кому-то придется справиться с одиночеством, а кому-то – принять в свою жизнь нового человека. В трудные и неоднозначные моменты стоит слушать голос сердца и опираться на свою интуицию. Астрологи рассказали, что приготовили звезды для личной жизни каждого знака зодиака

Любовный гороскоп на неделю – Овен

В любви, как на минном поле – поможет интуиция и удача. На этой неделе Овны будут ощущать напряжение в отношениях и справиться с ним поможет только собственная сдержанность и умение идти на компромисс.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Тельцам стоит отдохнуть от постоянного общения с партнером. Перегрузка в контакте с противоположным полом приведет к проблемам в личной жизни. Даже в самых крепких отношениях может случиться конфликт в это время.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Для одиноких Близнецов есть угроза разочарований: не стоит в каждом встречном видеть любовь своей жизни, для Близнецов, которые уже состоят в паре – предостережение. Отношения пошатнутся, сейчас как никогда важно очень осторожно принимать решения.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

В жизни Раков сейчас не лучшее время для любви. Гораздо лучше быть в фокусе дел и не отвлекаться от своих задач. Какими бы ни были отношения – сейчас лучше побыть порознь и уделить время себе.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Сейчас не время инициатив. Дайте вашему партнеру проявить себя и свои чувства как следует. Огненный темперамент Львов сложно сдержать, но сейчас это как никогда актуально. Распределите внимание и на друзей, тогда сдержать себя будет проще.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Девам лучше снять розовые очки – все новые знакомства могут сделать их несчастными. Уже существующие отношения войдут в кризис, однако если его пройти правильно, эти отношения могут стать одними из самых счастливых.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Первая неделя нового года ознаменуется разногласиями в романтических отношениях. Астрологи утверждают, что только терпение и дипломатичность поможет сгладить все острые углы. Тем же представителям знака, которые не состоят в отношениях – сейчас лучше и не начинать.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам важно правильно выстроить приоритеты. Несмотря на массу работы и количество запланированных встреч с друзьями, второй половине Скорпионов очень нужно будет внимание, именно романтическим отношениям стоит отдать сейчас больше времени.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Только внутренний голос сможет дать самые действенные советы, чтобы Стрельцы без пары сделали правильный выбор. Риск встретить подлеца есть всегда, однако шанс стать счастливее – тоже. Если вы уже состоите в отношениях – придайте им новой жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Наступающих 7 дней как раз хватит на то, чтобы решить все острые вопросы с вашим партнером. Сейчас самое вовремя разобраться в том, что тревожит вас очень давно. Всегда очень важно решать проблемы сразу, но сейчас – особенно. Если умолчать – потом проблем станет еще больше.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

У Водолеев, чьи отношения закончились болезненно – наконец-то наступит момент освобождения. Водолеям в паре стоит опасаться измен, догадки могут оказаться обоснованными, но сразу в конфликт вступать не стоит.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбам не хватает романтики, но ее нужно создавать самостоятельно. Для того чтобы отношения с партнером заиграли новыми красками, сейчас самое время проявить всю свою креативность и творчество. Именно ваша изобретательна натура выведет отношения на новый уровень.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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