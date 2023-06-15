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Любовный гороскоп на неделю 19-25 июня: Рыбам – забота о себе, Девам- свидание

Елизавета Бельмас
15 июня 2023, 15:16 обновлено 15 июня, 15:36
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Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет переоценка ценностей, а кого веселые свидания.
Любовный гороскоп на неделю 19-25 июня
Любовный гороскоп на неделю 19-25 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит переосмыслить себя, а кому отдаться течению жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На ​​этой неделе вы можете сильно желать эмоциональной близости. У вас будет сильное желание глубоко соединиться со своим партнером. Откройтесь и позвольте своей уязвимости сиять, укрепляя связь с любимым человеком. Если вы одиноки, позвольте себе обработать любые неразрешенные эмоции, мешающие вашей способности полностью принять любовь. Держите свое сердце открытым и будьте восприимчивы к тонким признакам влечения.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Для одиноких на этой неделе предоставляется возможность оценить свой подход к любви и отношениям. Используйте это время, чтобы установить свои намерения и установить, чего вы действительно хотите в долгосрочных отношениях. Вселенная готовит вас к тому, чтобы привлечь кого-то, кто соответствует вашим ценностям. Если вы привержены делу, на этой неделе основное внимание будет уделено укреплению основы вашего партнерства. Вы можете обнаружить, что берете на себя больше ответственности в ваших отношениях.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Это подходящее время для создания гармоничной и питательной среды в вашем доме. Запланируйте семейный сбор или примите участие в мероприятиях, которые укрепляют чувство единения. Ваши близкие оценят ваши усилия по созданию теплой и любящей атмосферы. Если вы одиноки, не торопитесь, чтобы понять свои собственные потребности, прежде чем связываться с кем-то новым. Не показывайте отчаяние в отношении новых отношений.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Ваша способность адаптироваться и быть гибким будет проверена теми, кто уже состоит в серьезных отношениях. Изменения в жизни вашего партнера или неожиданные обстоятельства могут потребовать от вас скорректировать свои планы или поддержать их в трудный период. Помните, отношения строятся на взаимопонимании и поддержке. Оказавшись рядом с любимым человеком, вы покажете ему глубину своих обязательств и укрепите связь между вами.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Хотя ваши эмоции часто являются источником силы и сострадания, бывают моменты, когда ваш характер может взять над вами верх. Звезды призывают вас сосредоточиться на том, чтобы контролировать свой гнев и находить более здоровые способы выражения своих эмоций, что значительно повлияет на ваши отношения. Участвуйте в спокойных дискуссиях, выслушивая их точку зрения и выражая свои чувства без осуждения или враждебности. Создавая безопасную среду, вы можете вместе решать проблемы.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе расслабьтесь и исследуйте веселую сторону свиданий. Участвуйте в беззаботных беседах, посещайте общественные мероприятия и получайте удовольствие от знакомства с новыми людьми. Ваш игривый характер обязательно привлечет потенциальных партнеров, которые оценят ваше остроумие. Помните, любовь может постучать в неожиданные моменты, поэтому оставайтесь открытыми для новых связей. Выразите свою привязанность к партнеру через игривое подшучивание и нежные комплименты.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

У вас будет множество возможностей познакомиться с новыми людьми и принять участие в общественной деятельности. Посещаете ли вы вечеринки или общаетесь с друзьями, ваш социальный календарь будет полон захватывающих событий. Воспользуйтесь этими возможностями, поскольку они могут познакомить вас с кем-то особенным. Если вы одиноки, не стесняйтесь заводить разговоры. Вселенная может удивить вас уникальной связью, которую вы никак не ожидали.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Эта неделя будет преображающей для тех, кто уже состоит в серьезных отношениях. Энергия космоса подтолкнет вас к более глубоким аспектам вашей связи. Ожидайте напряженных и интимных моментов с вашим партнером, когда вы исследуете свои желания. Если вы одиноки, повышенная чувственность, окружающая вас, сделает вас притягательным для других. Люди будут притягиваться к вашей ауре таинственности, стремясь раскрыть слои вашей личности.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе найдите время, чтобы оценить долгосрочный потенциал ваших нынешних отношений. Если у вас серьезные партнерские отношения, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы обсудить ваши общие мечты и то, как вы можете поддерживать друг друга в их достижении. Будь то карьерные устремления, планы путешествий или личный рост, нахождение точек соприкосновения в ваших целях укрепит фундамент ваших отношений. Если вы одиноки, уточните свои стремления; вы будете лучше подготовлены, чтобы привлечь кого-то.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе вы можете сильно захотеть взять на себя ответственность за свои отношения. Хотя важно самоутвердиться, помните о потребностях вашего партнера. Стремитесь к сбалансированному подходу, оставляя пространство для сотрудничества. Признавая точку зрения вашего партнера, вы можете избежать ненужной борьбы за власть и создать гармоничную среду. Примите идею о том, что здоровые отношения требуют равного участия и совместного принятия решений.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Если вы уже состоите в серьезных отношениях, эта неделя принесет обновленное чувство единства и общее видение с вашим партнером. Разговоры о планировании семьи могут возникнуть естественным образом, поскольку звезды побуждают вас обсуждать ваши желания и ожидания относительно создания семьи. Вместе исследуйте эмоциональные, финансовые и материально-технические аспекты, позволяя себе мечтать и визуализировать желаемое будущее.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Сосредоточьтесь на практической стороне любви, поддерживая своего партнера. Покажите им, что вы надежны и преданны делу. Помогите им с их обязанностями или займитесь проектом вместе. Эти акты практической любви укрепят вашу связь и создадут чувство безопасности в ваших отношениях. В то же время занимайтесь деятельностью, которая поможет вам расслабиться. Заботясь о себе, вы будете лучше подготовлены к принятию практических решений в личной жизни.

Смотрите видео-прогноз о любви от астролога Влада Росса:

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