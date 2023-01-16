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Любовный гороскоп на неделю 16-22 января: Близнецам – нехватка свободы, Деве – океан энергии любви

16 января 2023, 08:36
Астрологи рассказали о том, что ждет каждый знак зодиака на любовном фронте в период с 16 по 22 января.
Любовный гороскоп
Любовный гороскоп на неделю 16-22 января 2023 / pinterest.com

Практически для всех знаков Зодиака грядущая неделя будет относительно спокойной и радостной в романтических отношениях. Однако некоторым стоит всерьез задуматься о своем отношении к партнеру и его свободе.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

К сожалению, на этой неделе у овнов возможны разногласия в отношениях. Для того, чтобы отношения не распались - очень важно вести честный и откровенный диалог с партнером и дать ему немного больше свободы.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Сейчас движение Меркурия и Юпитера может поспособствовать счастью в отношениях. Рядом с Вами ваш партнер будет счастлив и спокоен. В конце недели стоит проявить терпимость и постараться не допускать ошибок из прошлого.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам стоит стараться не вступать в споры и давать человеку рядом с собой пространство для свободы, только так партнер сможет чувствовать себя комфортно в вашем сопровождении. Соблюдая все правила здоровых отношений, вы сможете пожить эту неделю счастливо.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Раки, которые вступили в отношения совсем недавно – на грядущей неделе будут наслаждаться временем вместе и получат уникальную возможность узнать много нового о своем партнере. Для тех, ко уже давно состоит в отношениях – неделя станет испытанием на прочность.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Движение Венеры и Луны будет дарить Львам неожиданные романтические предложения, также возможны тайные встречи, которые вам захочется ото всех скрыть. Венера даст отношениям Львов новое дыхание и виток жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Эмоциональная связь на этой неделе будет запредельной. Сделать отношения ещё лучше получится, если Девы будут качественно проводить время со своими партнерами. Грядущая неделя должна быть наполнена романтическими встречами.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе харизма и привлекательность Весов будут особенно сильными. Благодаря этим качествам Весы смогут вступить в новы отношения, однако с выбором партнера стоит быть внимательно и смотреть на мир без розовых очков.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Первая часть недели для Скорпионов не станет особенной. А вот вторая половина будет совершенно другой. Скорпионы почувствуют невероятный заряд энергии и романтики, которую захочется проявить в отношениях с партнером.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Полный штиль – такими словам можно описать отношения в жизни Стрельцов на грядущей неделе. У тех, кто один – появится возможность стать счастливым рядом с кем-то. У тех, кто уже в отношениях – наступила полная гармония и взаимопонимание.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

К сожалению, все отношения Козерогов, которые будут начинаться на этой неделе – не станут долгосрочными и быстро подойдут к концу, однако не стоит волноваться – это не последний шанс ощутить счастье. Всё лучшее- впереди.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Энергетика, которой сейчас наполнены Водолеи – будет привлекать к себе много новых и интересных людей. Однако самое важное на этой неделе – уделить время тем, кто уже рядом с вами и нуждается в вашем внимании прям сейчас.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Сейчас у Рыб появится возможность проявить свои настоящие чувства по отношению к партнеру. Это позволит в краткий срок развить отношения до новых вершин. На этой неделе влияние планет будет наполнять романтическую жизнь абсолютно всех представителей данного знака.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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