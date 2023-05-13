Любовный гороскоп на неделю 15-21 мая: Овнам – подарок, Водолеям - разлука

Астрологи рассказали о том, какие изменения в личной жизни ожидают всех представителей зодиакального круга.

https://news.glavred.info/lyubovnyy-goroskop-na-nedelyu-15-21-maya-ovnam-podarok-vodoleyam-razluka-10470061.html Ссылка скопирована

Любовный гороскоп на неделю 15-21 мая / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе проживет разные эмоции в отношениях, однако астрологи подсказали что делать, чтобы отношения и жизнь были легче.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Эта неделя принесет хорошие результаты в любовных делах. Потому что за это время вы получите необходимое уважение и несколько хороших подарков от любимого человека, благодаря которым ваши глаза могут наполниться слезами радости и счастья.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Если вы все еще одиноки и давно ждете кого-то особенного, вам, возможно, придется подождать немного дольше на этой неделе. Потому что в этот период вы будете уделять меньше времени личной жизни из-за избытка работы, из-за которой можете упустить много хороших возможностей. В это время вы хорошо усвоите, что для того, чтобы уберечь ваши отношения от ожесточения, иногда лучше помолчать.

видео дня

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе вы испытаете романтику и, таким образом, сможете выразить свою любовь и поговорить от всего сердца. В ваших отношениях появятся положительные признаки, и, таким образом, ваши отношения станут ярче. Если вы недавно поженились, на этой неделе вы можете подумать о планировании семьи.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

В эту неделю вы сможете провести некоторое время с любимым человеком. Также есть вероятность, что вы отправитесь с ним в путешествие. Вы приложите все усилия, чтобы сохранить сладость в ваших отношениях и сможете добиться успеха даже с меньшими усилиями.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе вы увидите положительные изменения в своей личной жизни. Вы можете преобразовать свою идею сделать любимого человека своим спутником жизни и поговорить с ним, на что есть вероятность получить положительные ответы. В это время многие пары могут вместе отправиться на пикник.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе вы будете верны своему партнеру, и это улучшит ваши отношения. Также, если возникли какие-то проблемы, рекомендуется посидеть с возлюбленным и решить дела так, чтобы ни один другой человек не смог воспользоваться. На этой неделе вы поймете, что ваш супруг — единственный человек, который поддерживает вас в ваших невзгодах.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Сейчас не стоит принимать любовные советы от тех, чья личная жизнь не является для вас примером, такие наставления вам не помогут и вашу жизнь не сделают лучше. Также Весы могут утомиться от количества работы партнера, однако скоро это пройдет. Отсутствие любимого человека в счастливые моменты может причинить вам боль на этой неделе.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Молодожены, которые какое-то время пытались расширить свою супружескую жизнь, наконец получат хорошие новости о прибытии маленького гостя в этот период. Эта новость даст вам обоим возможность стать ближе друг к другу.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Эта неделя будет хорошей для влюбленных. Потому что в это время вы почувствуете возвращение счастья в свою жизнь и сможете ощутить чувство влечения к своему возлюбленному, как и в первые дни любви. Эта неделя станет одним из самых особенных дней в вашей супружеской жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Любовь — это яркий свет, который может заставить вас сиять даже во тьме. Точно так же ваш возлюбленный осветит вашу жизнь в это время. Вы оба будете преданы друг другу. Поскольку на этой неделе в семейной жизни все идет хорошо, ваши отношения также будут выглядеть бодрыми.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

В начале недели, то есть в первой половине недели, вашему близкому человеку, возможно, придется уйти по какой-то важной работе, из-за чего между вами может возникнуть некоторая дистанция. Вы будете поддерживать взаимную связь по телефону, и ваши отношения будут процветать.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Вы и ваш возлюбленный заметите, что ситуации, которые создавали проблемы в ваших отношениях, беспочвенны и бесполезны. На этой неделе поведение вашего партнера будет лучше, чем раньше.

Источник

Также вам может быть интересно: