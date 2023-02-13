Любовный гороскоп на неделю 13-19 февраля: Близнецам – острота в отношениях, Рыбам – важные решения

Астрологи рассказали о том, что ждет всех представителей зодиакального круга в любовных отношениях в период с 13 по 19 февраля.

Любовный гороскоп на неделю 13-19 февраля / pixabay.com

Каждому знаку зодиака звезды принесут разные события в любовных историях. Астрологи рассказали, какой будет самая романтическая неделя в году.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

В новой неделе у Овнов будет быстро решаться любой конфликт в отношениях, а поможет в этом внутренний голос и интуиция. Главное – оставаться честным с собой и партнером до последнего и стремиться следовать сердцу, даже если кажется, что это невозможно.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Для тех Тельцов, кто давно состоит в отношениях – звезды приготовили желание больше свободы заниматься своими увлечениями отдельно от партнера. Такое положение вещей поможет отношениям обрести новое дыхание и подогреть интерес друг к другу.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Новая неделя сделает Близнецов более свободными в работе, что подарит дополнительное время для размышлений над улучшением отношений. Не стесняйтесь и не бойтесь даже самых неожиданных способов. Главное – делать всё, чтобы уберечь настоящую любовь.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Ракам в новой неделе будет свойственно много разговаривать со своим партнером. Долгие и глубокие разговоры выведут отношения на новый уровень, который сделает их более крепкими и долгосрочными.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Львам планеты помогут быть смелым и говорить всё так, как оно лежит в сердце. У представителей этого знака наконец-то получится исправить в партнерстве то, что давно тревожило и мучало.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Для одиноких представителей этого знака новая неделя будет неделей судьбоносного сюрприза. При правильном стечении обстоятельств – Девы встретят того, с кем смогут снова испытать любовь. Главное быть активным и не бояться открывать сердце.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

К сожалению, звезды пророчат непростую неделю для Весов. На поверхность выйдет всё то, о чем так долго умалчивалось. Очень важно стараться сдерживать эмоции и честно разговаривать с партнером. Если вы не обговорите всего – отношения могут сломаться.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Для Скорпионов во френдзоне новая неделя будет решающей. Возможно, дружба станет чем-то большим, но также возможны и разочарования. Главное – не спешить с выводами и не бросаться в омут с головой.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

У одиноких Стрельцов неделя будет посвящена самопознанию. Все происходящие ситуации помогут понять, какой человек рядом с вами вам нужен на самом деле. По этой причине важно постараться сосредоточиться именно на том, что будет происходить на протяжении этой недели.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Козероги могут не бояться и рассказывать всему миру о своем счастье. Вы и ваш партнер – настоящее и неделимое целое, которое сделает этот мир лучше. А для тех Козерогов, кто всё ещё один – звезды советуют запланировать поездку, в ней произойдет знакомство.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Новая неделя для Водолеев поможет представителям этого знака и их партнерам лучше понять чего им хочется в отношениях. Помимо этого – станет понятно, как именно энергия Водолеев действует на окружающих людей.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

У Рыб пришло время подводить итоги и вносить ясность. Новая неделя благоприятна для принятия важных решений и выбора. Старайтесь выбирать сердцем и слушать интуицию Ваш голос вас не подведет.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.